Азіатські фондові індекси падають напередодні рішення ФРС щодо ставки

Більшість азіатських акцій впали в середу, при цьому ринки в цілому залишалися без ризику перед прийняттям рішення Федеральної резервної системи за процентною ставкою, тоді як слабкі економічні показники Японії також чинили тиск.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,3%, оскільки дані показали, що експорт та імпорт країни в серпні скоротилися менше, ніж очікувалося. Але торговельний дефіцит Японії збільшився значно більше, ніж очікувалося, досягнувши тримісячного мінімуму, через слабкість Китаю, який є одним із найбільших напрямів експорту країни.

Цього тижня основну увагу також буде приділено засіданню Банку Японії у п'ятницю на тлі деяких спекуляцій про те, що поворот від негативних процентних ставок є неминучим.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,3% кожен, а гонконгський Hang Seng втратив 0,3%, оскільки Народний банк Китаю зберіг базові ставки по кредитах незмінними, як і багато хто очікував.

У центрального банку обмежені можливості для подальшого зниження відсоткових ставок та прискорення відновлення економіки з огляду на те, що ставки вже знаходяться на рекордно низькому рівні. Але НБК значною мірою зберіг темпи вливань ліквідності, щоб прискорити уповільнення економічного відновлення.

Слабкість Китаю перекинулася і на Австралію: індекс ASX 200 знизився на 0,6%. Індекс випередження Westpac/Мельбурнського інституту - індикатор майбутнього економічного зростання Австралії - склав 0% у серпні, передвіщаючи слабкість австралійської економіки, що продовжується, оскільки вона бореться з високими відсотковими ставками і уповільненням попиту в Китаї.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на слабке відкриття, оскільки інвестори продовжували фіксувати деякий прибуток після того, як місцеві акції досягли рекордних максимумів цього тижня.

Ширші ринки залишалися значною мірою пригніченими, оскільки інвестори причаїлися перед завершенням дводенного засідання Федеральної резервної системи пізніше того ж дня.

Очікується, що ФРС збереже ставки на колишньому рівні. Однак нещодавнє відновлення інфляції в США, як очікується, викличе яструбиний прогноз із боку центрального банку, що може відкрити можливість як мінімум ще одного підвищення ставок у 2023 році.

Очікується, що ФРС також підтвердить свою позицію про те, що процентні ставки залишатимуться високими протягом тривалого часу - сценарій, який створює більше перешкод для азіатських ринків. Зростання ставок у США посилило грошово-кредитні умови у всьому світі і припинило приплив іноземного капіталу на регіональні ринки за останній рік.

Акції регіональних виробників мікросхем цього тижня зазнали стійких втрат після того, як звіт Reuters показав, що TSMC - найбільший у світі контрактний виробник мікросхем - попросив своїх постачальників відкласти деякі поставки через побоювання з приводу уповільнення попиту.

Тайванські акції TSMC впали на 0,3% у середу, продовжуючи падіння третьої сесії поспіль.

Акції виробників чіпів пам'яті SK Hynix Inc та Samsung Electronics Co Ltd впали на 1,2% та 0,3% відповідно, що також призвело до зниження індексу KOSPI на 0,2%.

Акції Semiconductor Manufacturing International Corp, найбільшого виробника мікросхем у Китаї, впали на 1%, а акції її конкурента Hua Hong Semiconductor Ltd твпали на 0,6% на торгах Гонконгу.