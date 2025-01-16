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АНАЛІТИКА

НБУ запровадив нові вимоги до визначення непрацюючих кредитів у банках

 

В Україні почали діяти оновлені підходи до визначення та розкриття інформації про рівень непрацюючих кредитів.

Про це повідомив Національний банк України, передає Укрінформ.

"Банки визначатимуть непрацюючі активи відповідно до запроваджених змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, які набрали чинності з початку 2025 року", - ідеться у повідомленні.

Відповідно до документа, до непрацюючих активів банку, крім тих, що мають ознаки дефолту, належатимуть придбані або створені знецінені фінансові активи, а також реструктуризовані активи з простроченням понад 30 днів.

Наголошується, що запроваджені зміни не матимуть значного впливу на обсяг непрацюючих кредитів у банках, враховуючи виважені підходи фінансових установ до оцінки ризиків та хорошу якість кредитного портфеля.

Водночас НБУ оновив вимоги до опублікування банками інформації про показники їх діяльності, що сприятиме прозорості даних про рівень непрацюючих кредитів.

Відповідні зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 9 січня 2025 року № 3.
Ключові теги: кредит
 

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