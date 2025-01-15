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Долар США стабільний до євро і фунта, дешевшає в парі з єною
14:44 15.01.2025 |
Долар США стабільний до євро й фунта стерлінгів на торгах у середу перед публікацією грудневих даних про динаміку споживчих цін у країні.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,2%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.
Мінпраці США оприлюднить дані щодо інфляції, які, як очікується, вплинуть на подальшу грошово-кредитну політику Федеральної резервної системи (ФРС), у середу о 15:30 EET. Консенсус-прогноз аналітиків передбачає посилення інфляції в країні минулого місяця до 2,9% у річному виразі з листопадових 2,7%, за даними Trading Economics.
Чергове засідання американського ЦБ відбудеться 28-29 січня. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки, трейдери майже на 100% впевнені в тому, що ФРС збереже її незмінною на майбутньому засіданні. Імовірність зниження ставки Федрезервом на березневому засіданні оцінюється ринком у 21,6%.
Пара євро/долар, за даними на 14:00 EET у середу, торгується на рівні $1,0303 порівняно з $1,0309 на закриття попередньої сесії.
Європейському центральному банку (ЄЦБ) варто знизити ставку за депозитами до 2% до літа, оскільки битву з високою інфляцією практично виграно, заявив у середу голова Банку Франції і член ради керуючих ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гало.
Курс фунта становить $1,2221 порівняно з $1,2217 напередодні.
Інфляція у Великій Британії в грудні несподівано сповільнилася до 2,5% у річному виразі з 2,6% у листопаді, повідомило Національне статистичне управління (ONS) країни. Аналітики в середньому прогнозували збереження темпів зростання споживчих цін на рівні 2,6%.
Єна різко зміцнюється в парі з доларом на заявах глави японського ЦБ Кадзуо Уеди про те, що регулятор обговорить можливість підвищення ключової ставки на засіданні, яке відбудеться наступного тижня.
Пара долар/єна торгується на рівні 157,02 єни порівняно з 157,97 єни на закриття попередньої сесії.
Курс долара в парі з офшорним юанем збільшився до 7,3454 юаня з 7,3440 юаня напередодні.
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