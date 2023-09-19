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АНАЛІТИКА

Азіатські акції падають на тлі проблем Китаю, Японія надолужує втрачене через розпродаж акцій техносктору

08:23 19.09.2023 |

Фінанси

 

Азіатські акції впали у вівторок, оскільки побоювання з приводу китайського сектору нерухомості тиснули на ринки від Гонконгу до Австралії, тоді як японські інвестори продавали акції чіпів після повернення зі святкових вихідних.

Прибутковість казначейських облігацій США коливалася поблизу 16-річних піків, а долар утримувався поблизу шестимісячних максимумів, оскільки трейдери готувалися до рішення Федеральної резервної системи за ставкою, що очікується в середу, коли також очікуються політичні рішення Банку Японії та Банку Англії.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI знизився на 0,3%.

Японський Nikkei впав на 1,1% під вагою великих втрат акцій компаній, пов'язаних із мікросхемами, включаючи Tokyo Electron та Advantest.

Японські ринки були закриті у понеділок, коли акції азіатських технологічних компаній впали після повідомлення Reuters про те, що TSMC попросила своїх основних постачальників відкласти постачання.

Джон Пірс, ІТ-директор Unisuper, назвав цю новину «дивною».

"Єдине, у чому ви були майже впевнені, це те, що попит на напівпровідники був лише одностороннім", - сказав він.

Водночас «є достатньо випереджаючих індикаторів, щоб говорити про те, що у потоці є реальна слабкість», додав він.

Гонконгський Hang Seng знизився на 0,3%, а субіндекс акцій технологічних компаній знизився на 0,7%.

Акції китайських компаній з нерухомості були волатильними: субіндекс забудовників Hang Seng у якийсь момент упав на цілих 1,2%, хоча востаннє він опускався нижче за 0,2%.

За словами джерел, одним із позитивних моментів є те, що Country Garden отримала схвалення кредиторів на продовження погашення ще однієї оншорної облігації, останньої з восьми облігацій, за якими вона вимагала продовження. Акції зросли приблизно на 1%.

Однак постачальник послуг у сфері нерухомості Country Garden Services Holdings показав найгірші результати на Hang Seng, впавши приблизно на 2%.

Індекс блакитних фішок материкового Китаю впав на 0,4%, а субіндекс акцій нерухомості залишився без змін.

Акції Австралії впали на 0,4%, потерпая під вагою акцій гірничодобувних компаній на тлі песимізму щодо попиту в Китаї.

Слабкість в Азії відбулася, незважаючи на невелике зростання Волл-стріт, а ф'ючерси на акції США залишилися без змін.

Валютні ринки також були пригнічені: індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до шести основних аналогів, зріс на 0,06% до 105,14, повернувшись до шестимісячного піку, 105,43, який було досягнуто минулого тижня.

Долар додав 0,1% до 147,73 єни, наблизивши його до 10-місячного максимуму минулого тижня, 147,95.

Євро подешевшало на 0,07% до $1,06825.

Прибутковість десятирічних облігацій практично не змінилася і склала трохи вище 4,3%, утримуючись близько до рівня 4,366%, досягнутого 22 серпня, який був найвищим з 2007 року.

Трейдери майже впевнені, що ФРС знову залишить ставки на колишньому рівні після завершення дводенного засідання, яке розпочнеться пізніше у вівторок, але думки щодо шансів на ще одне підвищення на чверть пункту до кінця року розділилися.

Представники ФРС також опублікують свої останні прогнози щодо економіки та ймовірних змін ставок у найближчі квартали.
За матеріалами: investing.com
 

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