Волл-стріт зазнала втрат через падіння акцій технологічного сектору

У п'ятницю фондові індекси США різко знизилися, а прибутковість казначейських облігацій зросла, оскільки падіння акцій виробників чіпів та змішані економічні дані послабили схильність інвесторів до ризику, що забезпечило похмуре завершення бурхливого тижня.

Всі три основні фондові індекси США закрилися в червоній зоні, а виробники чіпів чинять тиск на високотехнологічний Nasdaq.

Індекси S&P 500 і Nasdaq розгорнули своє тижневе зростання, тоді як індекс Доу-Джонса (блакитні фішки) завершив тиждень номінально вищим.

Індекс Philadelphia SE Semiconductor знизився на 3,0% після повідомлення Reuters про те, що тайванська TSMC попросила великих постачальників відкласти постачання високоякісного обладнання для виробництва мікросхем.

На економічному фронті дані, опубліковані в п'ятницю, були неоднозначними: ціни на імпорт підскочили, промислове виробництво перевершило очікування, а очікування споживчої інфляції університету Мічигану знизилися.

Економічні показники зміцнили очікування того, що Федеральна резервна система залишить свою ключову відсоткову ставку без змін, і посилили сподівання, що цикл посилення центрального банку, можливо, вичерпав себе.

«Йде перетягування каната між тими, хто вважає, що інфляція та процентні ставки знизяться, а ФРС збирається почати знижувати ставки наступного року, і тими, хто вважає, що інфляція залишатиметься значно вищою за цільовий показник ФРС протягом тривалого часу, отже, і ставки залишатимуться високими протягом тривалого часу», - сказав Чак Карлсон, головний виконавчий директор Horizon Investment Services у Хаммонді, штат Індіана.

Фінансові ринки оцінюють ймовірність того, що центральний банк цього тижня збереже цільову ставку за фондами ФРС на рівні 5,25%-5,00% у 97%, а також у 68,5% вірогідність того , що американський центробанк зробить те саме після завершення листопадового засіданнія, згідно з CME FedWatch tool.

"Якщо ми отримаємо паузу у вересні та листопаді, це може призвести до гарного ралі наприкінці року, що зміцнить віру в те, що наступним кроком ФРС буде зниження ставок у 2024 році", - сказав Роберт Павлік, старший портфельний менеджер Dakota Wealth у Ферфілді, штат Коннектикут.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 288,87 пунктів, або 0,83%, до 34 618,24, S&P 500 втратив 54,79 пунктів, або 1,22%, до 4 450,31, а індекс Nasdaq Composite впав на 217 ,72 пункти, або 1,56%, до 13 708,34.

Європейські фондові індекси закрилися зростанням, продовжуючи ралі, спровоковане Європейським банком, що сигналізує про закінчення циклу підвищення ставок, та зафіксувавши щотижневе зростання.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,23%, а всесвітній індекс акцій MSCI впав на 0,63%.

Акції ринків, що розвиваються, зросли на 0,33%. Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії закрився на 0,58% вище, а японський Nikkei зріс на 1,10%.

Прибутковість казначейських облігацій зросла напередодні засідання Федеральної резервної системи, при цьому доходність дворічних облігацій перевищила поріг у 5%, на тлі побоювань, що обмежувальні процентні ставки діятимуть довше, ніж очікувалося.

Базові 10-річні облігації востаннє впали в ціні на 10/32, з 4,29% пізно ввечері в четвер, і становили прибутковість 4,3304%.

Востаннє ціна 30-річних облігацій впала на 17/32 і становила 4,4182% порівняно з 4,385% пізно увечері у четвер.