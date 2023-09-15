Золото зростає на тлі можливої паузи ФРС, мідь росте на тлі стимулювання Китаю

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у п'ятницю, оскільки ринки роблять ставку на те, що Федеральна резервна система збереже ставки на колишньому рівні, незважаючи на нещодавнє зростання інфляції, тоді як ціни на мідь зросли на тлі додаткових заходів стимулювання з боку великого імпортера Китаю.

Дані, опубліковані цього тижня, показали, що споживча та виробнича інфляція у США в серпні зросла більше, ніж очікувалося. Але цього підвищення було недостатньо, щоб переконати трейдерів у тому, що Федеральна резервна система й надалі підвищуватиме ставки на своєму засіданні наступного тижня.

Хоча золото виграло від цієї ідеї, подальше зростання жовтого металу стримувалося ралі долара, оскільки у четвер долар досяг шестимісячного піку.

О 06:48 EET спотове золото зросло на 0,3% до $1916,80 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,3% до $1938,35 за унцію. Обидва інструменти, як і раніше, налаштовані на закриття тижня трохи нижче.

Незважаючи на деяке зростання на останніх сесіях, ціни на золото, як і раніше, залишаються під тиском через побоювання щодо підвищення процентних ставок у США. Спотові ціни на золото в четвер були близькі до того, щоб прорватися нижче за рівень $1900 за унцію, перш ніж відіграти свої втрати.

Ключовим джерелом цього тиску була сила долара та прибутковість казначейських облігацій, оскільки ринки прагнули до більш високої прибутковості щодо долара США та державних облігацій.

Хоча ФРС, як очікується, збереже ставки наступного тижня, ринки також не впевнені в тому, як виглядатиме прогноз банку щодо ставок з огляду на недавнє зростання інфляції.

Очікується, що центральний банк зберігатиме високі ставки протягом тривалого часу, а зниження ставок заплановано лише до середини 2024 року. Нещодавнє зростання інфляції також підвищило ймовірність ще одного підвищення ставок цього року.

Зростання відсоткових ставок не віщує нічого хорошого для золота, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестування в неприбуткові активи. Ця торгівля у поєднанні з ознаками стійкості економіки США значною мірою послабила попит на золото за останній рік.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли до 10-денного максимуму, чому сприяли переважно позитивні економічні показники і додаткові заходи стимулювання з боку великого імпортера, Китаю.

Ф'ючерси на мідь підскочили на 0,8% до $3,8492 за фунт, а також чекали на тижневий приріст на 3,5%.

Дані в п'ятницю показали, що промислове виробництво та роздрібні продажі в Китаї в серпні зросли більше, ніж очікувалося, що свідчить про деяку стійкість найбільшого у світі імпортера міді. Очікується, що зростання промислової активності призведе до збільшення попиту на мідь у країні.

Позитивні дані з'явилися лише через день після того, як Народний банк Китаю знизив резервні вимоги для місцевих банків, звільнивши більше ліквідності для підтримки відновлення економіки, що сповільнюється.

Але інші індикатори показали, що значна частина економіки Китаю все ще перебуває під тиском. Інвестиції в основний капітал, що є капітальними витратами підприємств, у серпні зросли менше, ніж очікувалося, тоді як ціни на житло знижувалися десятий місяць поспіль.