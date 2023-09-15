Азіатські акції зростають на стимулюванні Китаю, ставки на пауза ФРС підживлюють ралі технологій

Більшість азіатських акцій різко зросли в п'ятницю, оскільки Китай вжив додаткових заходів щодо підтримки економічного зростання, тоді як ринки роблять ставку на те, що Федеральна резервна система збереже процентні ставки наступного тижня, незважаючи на сильні показники інфляції.

Регіональні ринки сприйняли позитивну динаміку Волл-стріт, оскільки сильні дані щодо інфляції та роздрібних продажів вказують на стійкість найбільшої економіки світу. Акції технологічних компаній, зокрема, продемонстрували зоряне зростання, оскільки настрої щодо сектора були підвищені через значно перепідписане первинне публічне розміщення акцій розробника мікросхем Arm Holdings.

Акції материнської компанії Arm, японського технологічного конгломерату SoftBank Group Corp., зросли на торгах у Токіо більш ніж на 2%, що допомогло індексу Nikkei 225 піднятися на 1,1%. Індекс досяг 2,5-місячного максимуму і перебував у межах видимості 33-річного піку.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 зазначили ще одне позитивне відкриття після того, як цього тижня індекс досяг серії рекордних максимумів. Поліпшення настроїв щодо індійської економіки та вплив техногігантів стали ключовими чинниками ралі Nifty цього року.

Азіатські ринки загалом зросли, оскільки Народний банк Китаю (НБК) скоротив вимоги до норм резервування для місцевих кредиторів на 25 базисних пунктів - це вже другий крок цього року. Очікується, що це скорочення відкриє більше ліквідності у китайській економіці, що потенційно підтримає зростання.

Австралійський індекс ASX 200, який залежить від Китаю, підскочив на 1,8%.

Але китайські ринки відставали від своїх аналогів: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite продемонстрували мізерне зростання.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що промислове виробництво та роздрібні продажі в Китаї в серпні зросли більше, ніж очікувалося. Але інвестиції в основний капітал скоротилися, а продаж нових будинків також впав, що вказує на те, що значна частина найбільшої економіки Азії все ще залишається під тиском.

Китайські акції зазнали різких втрат за рік на тлі зростання побоювань з приводу того, чи вдасться відновлення економіки країни після COVID, як прогнозувалося.

Технологічні біржі показали найкращі результати в Азії у п'ятницю: південнокорейський індекс KOSPI виріс на 1,3%, а гонконгський індекс Hang Seng додав 1,4%.

Крім оптимізму з приводу IPO Arm, настрої щодо технологічних компаній багато в чому були посилені ставками на те, що Федеральна резервна система збереже відсоткові ставки на стабільному рівні, коли збереться наступного тижня.

Хоча дані цього тижня показали, що споживча та виробнича інфляція в США в серпні зросла більше, ніж очікувалося, аналітики заявили, що цього зростання ще недостатньо, щоб викликати підвищення ставок ФРС наступного тижня.

Але очікується, що центральний банк, як і раніше, утримуватиме процентні ставки на високому рівні протягом тривалого часу, і ця тенденція може обмежити будь-яке значне зростання акцій світових технологічних компаній.