Волл-стріт поринула вгору, оскільки дані зміцнюють ставки на паузу в діях ФРС

У четвер фондові індекси США різко зросли, а долар підскочив, оскільки хороші економічні дані не змогли зрушити з місця очікування, що Федеральна резервна система наступного тижня залишить свою ключову процентну ставку без змін.

Ралі призвело до зростання широкого спектра активів. Усі три основні фондові індекси закрилися зростанням, як і всі 11 основних секторів індексу S&P 500.

Долар підскочив до шестимісячного максимуму, прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла, а ф'ючерси на сиру нафту досягли найвищого рівня цього року, що допомогло акціям енергетичних компаній перевершити ринок загалом.

Ряд економічних даних, опублікованих до відкриття торгів, показав, що ціни на енергоносії, особливо на бензин, значною мірою стали причиною вищих, ніж очікувалося, цін виробників і показників роздрібних продажів, що перевершили консенсус.

"Є причина, через яку ФРС приділяє особливу увагу базовій інфляції", - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку. «Ціни на продукти харчування та енергоносії нестабільні та сезонні, тому (звіт PPI) не змінить своєї поведінки у майбутній період».

"Базовий індекс цін виробників продовжував сповільнюватися в річному вирахуванні, а роздрібні продажі зростали", - додав Гриски. "Це не слабка економіка".

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив ключову процентну ставку до рекордно високого рівня, але також натякнув, що це підвищення буде останнім.

"Щойно один центральний банк вирішує зробити паузу, всі приєднуються", - сказав Майкл Грін, головний стратег компанії Simplify Asset Management у Філадельфії. "Існує загальне відчуття, що цикл підвищення ставок на даний момент завершено".

Фінансові ринки прогнозують 97%-ву ймовірність того, що ФРС збереже цільову ставку за федеральними фондами на рівні 5,25%-5,50% після завершення засідання з грошово-кредитної політики наступного тижня, а також зросли до 66,7% шанси на збереження жорсткої позиції на наступному листопадовому засіданні. За даними CME FedWatch tool.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 331,98 пункту, або 0,96%, до 34 907,51, S&P 500 додав 37,73 пункту, або 0,84%, до 4 505,17, а індекс Nasdaq Composite додав 112, 47 пунктів, або 0,81%, до 13 926,05.

Європейські акції підскочили до найбільшого одноденного відсоткового приросту за шість місяців після того, як ЄЦБ, що підвищує відсоткові ставки вдесяте поспіль, припустив, що він знаходиться наприкінці циклу жорсткості грошово-кредитної політики.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 1,52%, а індекс MSCI акцій у всьому світі додав 0,82%.

Акції ринків, що розвиваються, зросли на 0,71%. Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії закрився на 0,66% вище, а японський Nikkei зріс на 1,41%.

Долар підскочив до шестимісячного максимуму до кошика світових валют на тлі сильніших, ніж очікувалося, економічних даних США, а також після ослаблення євро після рішення ЄЦБ за ставкою.

Індекс долара зріс на 0,57%, євро знизився на 0,8% до $1,0642.

Японська єна зміцнилася на 0,01% до долара США до 147,46 за долар, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2408, знизившись на 0,64% за день.

Прибутковість казначейських облігацій США поступово зросла, оскільки інвестори перетравили звіти щодо індексу цін виробників та роздрібним продажам.

Базові 10-річні облігації впали в ціні на 11/32 і становили прибутковість 4,2903% з 4,248% пізно ввечері в середу.

Ціна 30-річних облігацій впала на 26/32 і склала 4,3869% із 4,337% пізно ввечері в середу.