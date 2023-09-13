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Ціни на золото впали в середу, опинившись під тиском зміцнення долара і прибутковості казначейських облігацій
08:45 13.09.2023 |
Ціни на зливки досягли більш ніж двотижневого мінімуму, оскільки ринки готуються до потенційно сильніших показників інфляції на тлі вищих цін на паливо та високих споживчих витрат.
Долар був кращим притулком, оскільки очікується, що дані щодо інфляції в середу зададуть тон засідання Федеральної резервної системи наступного тижня. Долар США коливався нижче шестимісячного піку, тоді як прибутковість 10-річних казначейських облігацій залишалася в межах більш ніж 20-річного максимуму.
О 04:32 за Грінвічем спотове золото впало на 0,1% до $1911,66 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,1% до $1933,85 за унцію.
Очікується, що дані щодо індексу споживчих цін покажуть, що інфляціяу серпні зросла на 0,6% , прискорившись із місячного розміру 0,2%, що спостерігався у липні. Очікується, що зростання базової інфляції також залишиться стабільним на рівні 0,2%.
Будь-які ознаки зростання інфляції у США дають ФРС додатковий стимул підвищувати відсоткові ставки або навіть утримування їх на вищому рівні протягом тривалого часу. Хороші показники можуть також викликати агресивнішу риторику з боку ФРС наступного тижня, хоча очікується, що банк поки збереже ставки на паузі.
Зростання відсоткові ставки є поганим чинником для золота та інших металів, оскільки вони збільшують альтернативні витрати інвестування в недохідні активи. Ця ідея завдала збитків золоту минулого року та обмежила будь-яке серйозне відновлення жовтого металу.
Очікується, що ставки в США залишаться високими принаймні до середини 2024 року, що обмежує перспективи відновлення золота, в той час як зниження очікувань рецесії цього року також вказує на слабкий попит на безпечний актив для жовтого металу.
Тим не менш, слабкість інших великих економік може призвести до деякого надходження інвестицій у зливки.
Серед промислових металів ціни на мідь у середу трохи впали, звівши нанівець нещодавнє зростання, оскільки ралі, що викликане Китаєм, видихлося.
Ф'ючерси на мідь впали на 0,3% до 3,7780 дол. за фунт після втрати 0,4% на попередній сесії.
Хоча нещодавні дані показали деяке покращення ситуації в економіці Китаю, загальне ставлення до найбільшого у світі імпортера міді залишалося здебільшого слабким, особливо на тлі того, що інвестори були розчаровані консервативним підходом Пекіна до надання додаткових стимулів.
Наразі основна увага приділяється даним з промислового виробництва та роздрібним продажам за серпень, які будуть опубліковані у п'ятницю, щоб отримати більше інформації про економічну активність.
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