Азіатські акції тупцюють на місці через зосередженність на відсоткових ставках та інфляції

Більшість азіатських акцій у вівторок залишалися без змін, оскільки ринки, як і раніше, не схильні до ризику напередодні ключових даних щодо інфляції в США, тоді як яструбині сигнали Банку Японії також показали, що ринки розглядають можливість припинення негативних процентних ставок у другий за величиною економіки Азії.

Регіональні акції відреагували на сильне зростання Волл-стріт, а акції технологічних компаній побачили продажі, що продовжуються, оскільки невизначеність щодо Alibaba Group Holding і погіршення відносин між США і Китаєм продовжували чинити тиск на настрої.

Акції Alibaba впали на 1,8%, збільшивши втрати після того, як цього тижня несподівано пішов у відставку голова хмарного підрозділу. Акції були одними із найбільших котирувань Hang Seng, які впали на 0,1%.

Втрати Alibaba відбилися і на її технологічних аналогах: акції Tencent та Baidu Inc впали приблизно на 0,5% кожен.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite торгувалися без змін після сильного зростання на попередній сесії, оскільки дані показали суттєве поліпшення ситуації з новими кредитами та соціальним фінансуванням у Китаї на тлі монетарної підтримки з боку уряду.

Але настрої щодо Китаю, як і раніше, залишалися на межі, враховуючи, що інші економічні показники за серпень, як і раніше, вказували на перешкоди для найбільшої економіки Азії.

Цього тижня основна увага буде приділена ключовим даним із роздрібного продажу та промислового виробництва за серпень, які вийдуть у п'ятницю.

Азіатські ринки загалом трохи знизилися, зосередивши увагу виключно на даних споживчої інфляції в США, які будуть опубліковані в середу. Очікується, що інфляція в серпні зростатиме швидшими темпами, ніж у липні, що дасть Федеральній резервній системі більше стимулів для підтримки високих процентних ставок.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,4%, а австралійський ASX 200 залишився без змін після того, як дані показали зниження споживчих настроїв на початку вересня.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,8%, відновившись після тритижневого падіння. Індекс Nikkei постраждав від недавніх коментарів керуючого Банку Японії Кадзуо Уеди, який заявив, що цільовий показник річної інфляції в 2% вже близький, що може призвести до того, що банк відмовиться від майже десятирічних від'ємних процентних ставок.

Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 на цьому тижні були ключовими лідерами серед своїх азіатських аналогів, досягнувши рекордних максимумів у понеділок, оскільки оптимізм щодо економічної потужності країни залучив потік роздрібних та іноземних покупок.

У квітні-червні індійська економіка була однією з найшвидших у світі, збільшившись на 7,8%, і очікується, що ця динаміка збережеться і в найближчі квартали.

Поліпшення геополітичної риторики щодо Індії також сприяло настроям після того, як у вересні в країні відбувся перший в історії саміт «Великої двадцятки» (G20).

Але зараз увага зосереджена на даних споживчої інфляції за серпень, які будуть опубліковані сьогодні. Стійка інфляція залишалася ключовою проблемою для індійської економіки в останні місяці, і очікується, що серпневі показники покажуть стійкість, що зберігається.