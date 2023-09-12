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АНАЛІТИКА

Єна зростає, долар шукає підлогу напередодні даних щодо інфляції в США

08:08 12.09.2023 |

Фінанси

 

У вівторок єна стабілізувалася близько тижневого максимуму, оскільки коментарі головного представника центрального банку Японії про можливе припинення політики негативних відсоткових ставок відбилися на ринках, тоді як долар частково відновив втрачені позиції.

Управитель Банку Японії (BOJ) Кадзуо Уеда заявив у газетному інтерв'ю, що банк може отримати достатньо даних до кінця року, щоб визначити, чи зможе він покласти край негативним ставкам, зазначивши, що в понеділок єна зафіксувала найбільший денний приріст по відношенню до долара, за два місяці.

Японська валюта востаннє була трохи нижче рівня 146,61 за долар після досягнення тижневого максимуму 145,91 на попередній сесії.

"По суті, управитель Уеда виклав умовний шлях і терміни для першочергового підвищення ставки та відходу від політики негативних процентних ставок, якщо дозволять дані", - сказав Кріс Вестон, керівник дослідницького відділу Pepperstone.

"Можна припустити, що Банк Японії також на крок наблизився до відходу від контролю над кривою прибутковості (YCC), і логічно можна стверджувати, що Банк Японії хотів би мати можливість одночасно підняти ставки та скасувати YCC".

Єна опинилася під величезним тиском по відношенню до долара внаслідок зростаючої різниці у відсоткових ставках зі Сполученими Штатами, оскільки Федеральна резервна система розпочала агресивний цикл підвищення ставок минулого року, тоді як Банк Японії залишається мирним лідером.

Щодо інших країн, долар США частково відіграв свої втрати, приблизно 0,5%, до кошика валют у понеділок.

Востаннє австралійський долар впав на 0,12% до $0,6423, тоді як новозеландський долар впав на 0,14% до $0,5911, будучи одним з найбільших бенефіціарів від слабшого долара і додавши в понеділок 0,8% та 0,6% відповідно.

Євро, однак, досяг тижневого максимуму $1,0771.

«З огляду на той факт, що у нас також була досить сильна динаміка довгих позицій щодо долара США в цілому щодо валютних пар G10, я думаю, що це дає ринку привід фіксувати прибуток раніше за показники (інфляції) у США», - сказав аналітик ринку IG. Тоні Сікамор.

Дані щодо інфляції в США за серпень вийдуть у середу, і трейдери стежитимуть за тим, чи справді найбільша економіка світу знаходиться на шляху до «м'якої посадки» і чи ФРС продовжуватиме підвищувати ставки.

Індекс долара США, що завершив минулий тиждень восьмитижневою переможною смугою, зріс на 0,03% - до 104,60 після падіння на 0,46% на попередній сесії. Стерлінг стабілізувався на рівні 1,2508 дол.

Офшорний юань знайшов деяку підтримку поблизу тижневого максимуму понеділка і востаннє торгувався на позначці 7,3020 за долар.

На попередній сесії він підскочив більш ніж на 0,8%, що є найбільшим денним приростом приблизно за шість місяців, чому додатково сприяли дані, що показують, що нове банківське кредитування в Китаї перевершило очікування, збільшившись майже вчетверо в серпні порівняно з липневим рівнем.
За матеріалами: investing.com
 

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