Фінансові новини
- |
- 12.09.23
- |
- 10:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єна зростає, долар шукає підлогу напередодні даних щодо інфляції в США
08:08 12.09.2023 |
У вівторок єна стабілізувалася близько тижневого максимуму, оскільки коментарі головного представника центрального банку Японії про можливе припинення політики негативних відсоткових ставок відбилися на ринках, тоді як долар частково відновив втрачені позиції.
Управитель Банку Японії (BOJ) Кадзуо Уеда заявив у газетному інтерв'ю, що банк може отримати достатньо даних до кінця року, щоб визначити, чи зможе він покласти край негативним ставкам, зазначивши, що в понеділок єна зафіксувала найбільший денний приріст по відношенню до долара, за два місяці.
Японська валюта востаннє була трохи нижче рівня 146,61 за долар після досягнення тижневого максимуму 145,91 на попередній сесії.
"По суті, управитель Уеда виклав умовний шлях і терміни для першочергового підвищення ставки та відходу від політики негативних процентних ставок, якщо дозволять дані", - сказав Кріс Вестон, керівник дослідницького відділу Pepperstone.
"Можна припустити, що Банк Японії також на крок наблизився до відходу від контролю над кривою прибутковості (YCC), і логічно можна стверджувати, що Банк Японії хотів би мати можливість одночасно підняти ставки та скасувати YCC".
Єна опинилася під величезним тиском по відношенню до долара внаслідок зростаючої різниці у відсоткових ставках зі Сполученими Штатами, оскільки Федеральна резервна система розпочала агресивний цикл підвищення ставок минулого року, тоді як Банк Японії залишається мирним лідером.
Щодо інших країн, долар США частково відіграв свої втрати, приблизно 0,5%, до кошика валют у понеділок.
Востаннє австралійський долар впав на 0,12% до $0,6423, тоді як новозеландський долар впав на 0,14% до $0,5911, будучи одним з найбільших бенефіціарів від слабшого долара і додавши в понеділок 0,8% та 0,6% відповідно.
Євро, однак, досяг тижневого максимуму $1,0771.
«З огляду на той факт, що у нас також була досить сильна динаміка довгих позицій щодо долара США в цілому щодо валютних пар G10, я думаю, що це дає ринку привід фіксувати прибуток раніше за показники (інфляції) у США», - сказав аналітик ринку IG. Тоні Сікамор.
Дані щодо інфляції в США за серпень вийдуть у середу, і трейдери стежитимуть за тим, чи справді найбільша економіка світу знаходиться на шляху до «м'якої посадки» і чи ФРС продовжуватиме підвищувати ставки.
Індекс долара США, що завершив минулий тиждень восьмитижневою переможною смугою, зріс на 0,03% - до 104,60 після падіння на 0,46% на попередній сесії. Стерлінг стабілізувався на рівні 1,2508 дол.
Офшорний юань знайшов деяку підтримку поблизу тижневого максимуму понеділка і востаннє торгувався на позначці 7,3020 за долар.
На попередній сесії він підскочив більш ніж на 0,8%, що є найбільшим денним приростом приблизно за шість місяців, чому додатково сприяли дані, що показують, що нове банківське кредитування в Китаї перевершило очікування, збільшившись майже вчетверо в серпні порівняно з липневим рівнем.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|78% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, - опитування
ТОП-НОВИНИ
|Rheinmetall поставить Україні ще 40 БМП Marder
|Вперше на українських АЕС завантажили паливо Westinghouse, вироблене спільно з Енергоатомом
|Лідери G-20 закликали відновити «зернову угоду»
|НАБУ арештовує активи Коломойського: 300 компаній, тисячі об’єктів нерухомості, автівок та суден
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото стабілізувалися, очікується індекс споживчих цін, мідь зростає
|Азіатські акції тупцюють на місці через зосередженність на відсоткових ставках та інфляції
|Єна зростає, долар шукає підлогу напередодні даних щодо інфляції в США
|Nasdaq різко виріс, оскільки Tesla злетіла на тлі оптимізму в галузі штучного інтелекту
|Країни G20 оголосили про плани створення нових правил звітності щодо криптовалют
|Банки за минулий тиждень видали ще понад ₴2 мільярда доступних кредитів
Бізнес
|Apple витрачає «мільйони доларів на день» на навчання штучного інтелекту - The Information
|Маск минулого року зірвав атаку українських дронів на Чорноморський флот РФ, відключивши Starlink — CNN
|12 із 14 заводів Toyota в Японії зупинилися через брак вільного простору на серверах - випуск машин скоротився на 13 000 одиниць на день
|Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
|Японія запустила на Місяць перший посадковий модуль
|Apple придбала BIS Record – шведський лейбл класичної музики
|Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах