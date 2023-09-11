Ціни на золото зростають через падіння долара та зростання міді на тлі надій щодо Китаю

Ціни на золото зросли в понеділок, отримавши деяке полегшення від падіння долара напередодні ключових даних щодо інфляції, які мають вийти цього тижня, тоді як ціни на мідь різко зросли, оскільки дані щодо інфляції в Китаї показали деякі ознаки покращення.

Жовтий метал зазнав різких втрат порівняно з минулим тижнем, оскільки побоювання з приводу стійкої інфляції та більш високих та довгострокових ставок у США підштовхнули долар майже до шестимісячного максимуму. У понеділок долар зафіксував певний прибуток.

В даний час основна увага приділяється даними споживчої інфляції в США за серпень, які будуть опубліковані в середу. Очікується, що значення збільшиться в порівнянні з попереднім місяцем дасть Федеральній резервній системі більше стимулу утримувати відсоткові ставки на високому рівні протягом тривалого часу.

О 01:03 за східним часом (05:03 за Гринвічем) спотове золото зросло на 0,4% до $1927,06 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,4% до $1950,45 за унцію.

Вищі показники інфляції у США можуть призвести до ще більших втрат цін на золото та ринків металів, особливо у зв'язку з майбутнім засіданням Федеральної резервної системи наступного тижня. Аналітики очікують, що інфляція індексу споживчих цін у серпні зросла на 0,6% порівняно з попереднім місяцем, прискорившись із приросту на 0,2%, що спостерігався у липні.

Хоча багато хто очікує, що ФРС збереже процентні ставки у вересні, будь-які нові ознаки сталої інфляції можуть підштовхнути банк до подальшого підвищення процентних ставок цього року. Ставки в США вже знаходяться на найвищому рівні за понад два десятиліття.

Зростання відсоткових ставок є поганою ознакою для золота з огляду на те, що вони збільшують альтернативну вартість інвестування в недохідний актив.

Вищі ставки в США означають більше зростання долара і прибутковості казначейських облігацій, що, як очікується, також чинитиме тиск на ціни на золото.

Серед промислових металів ціни на мідь різко зросли в понеділок, чому сприяли переважно поліпшення показників інфляції в Китаї, опубліковане на вихідних.

Ф'ючерси на мідь підскочили на 1,3% до $3,7615 за фунт, піднявшись із понад тритижневого мінімуму.

Дані, опубліковані на вихідних, показали, що споживча інфляція в Китаї повернулася на позитивну територію у серпні, тоді як інфляція цін виробників також падала повільнішими темпами, ніж спостерігалося цього року.

Ці дані у поєднанні із запровадженням Пекіном додаткових заходів підтримки сектору нерухомості допомогли вселити певний оптимізм щодо відновлення економіки найбільшого у світі імпортера міді.

Але інші дані за серпень, як і раніше, малюють неоднозначну картину китайської економіки, яка бореться з уповільненням відновлення після COVID.