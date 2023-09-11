Азіатські акції падають на тлі очікувань даних щодо інфляції в США, Alibaba лідирує за втратами у сфері технологій

Більшість азіатських акцій у понеділок знизилися, оскільки ринки, як і раніше, не схильні до ризику в очікуванні нових сигналів про інфляцію та процентні ставки в США, тоді як Alibaba зазнала різких втрат після несподіваного звільнення керівника свого хмарного підрозділу.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найгірші результати серед своїх аналогів, знизившись на 1,6% на тлі падіння акцій важковагових технологічних компаній. Alibaba Group постраждала більше всіх, втративши більше 3% після того, як гігант електронної комерції заявив, що його генеральний директор Деніел Чжан, піде з посади генерального директора і голови його хмарного підрозділу.

У повідомленнях ЗМІ на вихідних також говорилося, що Alibaba розглядає можливість призупинити плани лістингу своєї продуктової мережі Freshippo через слабші прогнози оцінки, ніж очікувалося.

Акції Гонконгу наздогнали своїх регіональних конкурентів, після призупинення торгів у п'ятницю через несприятливі погодні умови.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,2%, у той час як TOPIX залишився без змін, оскільки керуючий Банком Японії Кадзуо Уеда заявив, що банк потенційно може розглянути можливість відмови від негативних процентних ставок, що покладе край десятиліттям монетарної підтримки, якою користувалися місцеві. акції.

Уеда повідомив місцевій газеті, що до кінця року Банк Японії матиме достатньо даних, щоб визначити, чи мають ставки залишатися негативними.

Австралійський індекс ASX 200 залишався незмінним, отримуючи деяку підтримку від оптимізму щодо Китаю, тоді як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на трохи негативне відкриття. Південнокорейський індекс KOSPI зріс на 0,2%, чому сприяло поновлення акцій місцевих технологічних компаній після нещодавніх втрат.

Стрибок прибутковості казначейських облігацій США в очікуванні ключових даних щодо інфляції, які будуть опубліковані пізніше цього тижня, як і раніше, чинить тиск на акції більшості азіатських технологічних компаній. Регіональні акції також похитнулися через потенційну ескалацію торгової війни між США та Китаєм, оскільки Пекін заборонив урядовцям використовувати iPhone Apple Inc.

У понеділок китайські акції виділялися серед аналогів, оскільки дані, опубліковані у вихідні, показали деяке поліпшення дефляційної тенденції в країні. Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,2% та 0,4% відповідно, оскільки дані, опубліковані в суботу, показали, що інфляція споживчих цін зросла у серпні після зниження у попередньому місяці.

Проте інфляція цін виробників продовжувала знижуватися, хоч і повільнішими темпами, ніж у попередньому місяці.

Поліпшення даних щодо інфляції супроводжувалося додатковими заходами стимулювання з боку китайського уряду, зокрема подальшим послабленням обмежень на ринку нерухомості.

Однак протягом року китайські акції, як і раніше, торгувалися в основному негативно, що було викликане побоюваннями, що зростали, з приводу уповільнення економічного зростання в країні. Хоча останні дані показали деякі ознаки покращення, виробничий сектор Китаю, як і раніше, залишається під тиском уповільнення попиту, в той час як активність у секторі послуг також знижується.