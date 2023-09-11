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Йєна зросла на зауваженнях Уеди; долар вагається напередодні даних щодо інфляції в США
07:33 11.09.2023 |
Єна зміцнилася в понеділок, оскільки коментарі голови Банку Японії (BOJ) Кадзуо Уеди породили надії на те, що Японія незабаром зможе проголосити нову еру відмови від негативних ставок, тоді як долар перебував у скрутному становищі напередодні даних щодо інфляції в США.
У якийсь момент японська валюта зросла майже на 0,8% і досягла сесійного максимуму 146,66 за долар, чому сприяли коментарі Уеди на вихідних про те, що центральний банк може припинити свою політику негативних процентних ставок, коли досягне цільового показника інфляції 2%.
Уеда повідомив в інтерв'ю газеті Yomiuri, що Банк Японії може мати достатньо даних до кінця року, щоб визначити, чи зможе він покласти край негативним ставкам.
Єна опинилася під величезним тиском по відношенню до долара внаслідок зростаючої різниці у відсоткових ставках зі Сполученими Штатами, оскільки Федеральна резервна система розпочала агресивний цикл підвищення ставок минулого року, тоді як Банк Японії продовжує притримуватись голубиної політики.
"Уеда закладає основи для виходу з негативних процентних ставок, і він приділяє цьому багато уваги", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.
Долар різко знизився, віддалившись від своїх тримісячних максимумів, досягнутих проти євро та британського фунта минулого тижня.
Євро виріс на 0,13% до $1,0714 після того, як у п'ятницю завершилася восьмитижнева смуга невдач. Стерлінг подорожчав на 0,16% - до $1,2486.
Індекс долара, який завершив минулий тиждень зростанням восьмий тиждень поспіль, що є найтривалішим зростанням з 2014 року, трохи знизився до 104,84.
Дані щодо інфляції в США за серпень вийдуть у середу, і трейдери стежитимуть за тим, чи справді найбільша економіка світу знаходиться на шляху до «м'якої посадки» і чи ФРС продовжуватиме підвищувати ставки.
Долар, разом із прибутковістю казначейських облігацій США, виріс минулого тижня після того, як низка стійких економічних даних посилила ставки на те, що подальше підвищення ставок з боку ФРС може бути на горизонті.
"Загалом глобальна економіка не переживає бум, але й не перебуває на межі рецесії, і США, схоже, почуваються найкраще серед найбільших економік", - сказав Елвін Тан, керівник відділу валютної стратегії в Азії в RBC Capital Markets.
«Макросередовище нелегко охарактеризувати, оскільки воно не передбачає ані ризику, ані відмови від ризику. Або, можливо, воно відповідає економічним траєкторіям, що розходяться, США та решти світу, так званій мантрі «винятковості США».
Споживчі ціни в Китаї повернулися на позитивну територію у серпні, тоді як зниження відпускних цін сповільнилося, як показали дані за вихідні, вказуючи на послаблення дефляційного тиску на тлі ознак стабілізації економіки.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) зріс на 0,1% у серпні порівняно з попереднім роком, що нижче за середню оцінку зростання на 0,2%, згідно з опитуванням Reuters, у той час як індекс цін виробників (ІСЦ) впав на 3,0 % у річному обчислені.
«Історично ми не бачимо, щоб інфляція в Китаї давала негативні значення протягом дуже довгого часу, хоча я думав, що ми могли б принаймні отримати дещо більше дефляційних показників, ніж ті, які були представлені», - сказав Сімпсон з City Index.
Офшорний юань зріс приблизно на 0,1% до 7,3587 за долар, хоча все ще неподалік п'ятничного 10-місячного мінімуму в 7,3678 за долар, оскільки настрої щодо нестійкого відновлення економіки Китаю залишаються крихкими.
Австралійський долар, який часто використовується як ліквідний аналог юаня, зріс на 0,29% до $0,6397, тоді як новозеландський долар піднявся на 0,28% до $0,5900.
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