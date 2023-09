Азіатські акції впали на тлі слабких даних з Японії, побоювання щодо протистояння між США та Китаєм вдарили по технологіям

Більшість азіатських ринків впали в п'ятницю, оскільки слабкі економічні дані з Японії посилили побоювання щодо уповільнення зростання, тоді як перспектива підвищення процентних ставок у США та погіршення китайсько-американських відносин підірвали акції технологічних компаній.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX показали найгірші результати в Азії, опустившись на 1% і 0,7% відповідно після того, як дані показали, що в другому кварталі економіка Японії зросла менше, ніж спочатку передбачалося.

Слабке значення вказує на те, що заходи стимулювання, що продовжуються з боку Банку Японії, можливо, не підтримують економічне зростання в тій мірі, в якій спочатку очікувалося, що послаблює настрої інвесторів щодо місцевих акцій.

Очікування пом'якшення грошово-кредитної політики в Японії призвели до сильного зростання місцевих акцій на початку цього тижня, внаслідок чого індекс TOPIX досяг 33-річного максимуму. Однак у п'ятницю місцеві акції скасували більшу частину нещодавнього зростання.

Азіатські технології постраждали від втрат Apple та розбіжностей між США та Китаєм

Акції регіональних технологічних компаній зазнали значних втрат після того, як Пекін заборонив державним службовцям використовувати iPhone від Apple Inc. Цей крок спричинив різкі втрати акцій Apple та регіональних постачальників виробника iPhone.

Акції гіганта з виробництва мікросхем TSMC впали майже на 1% у торгівлі на Тайвані, а акції виробників чіпів пам'яті SK Hynix Inc та Samsung Electronics втратили 3,6% та 0,7% відповідно. Акції японських постачальників Tokyo Electron Ltd. і Japan Display Inc втратили 4% та 2,5% відповідно, а китайська Luxshare Precision Industry втратила 3%.

Акції азіатських технологічних компаній також постраждали від закликів американських законодавців до повної заборони на експорт технологій до Китаю після того, як дві компанії, а саме Huawei та Semiconductor Manufacturing International Corp., ймовірно, порушили торгові обмеження США.

Цей крок, у поєднанні з недавніми обмеженнями Пекіна на Apple, посилив побоювання щодо погіршення торгових зв'язків між найбільшими економіками світу, що може стати свідком початку нової торгової війни.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,4%, а зважений тайванський індекс - на 0,3%. Більш широкі настрої щодо технологій опинилися під тиском побоювань, що відновилися, з приводу більш високих процентних ставок у США після сильних даних щодо інфляції та праці цього тижня.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite знизилися на 0,8% і 0,5% відповідно, продовжуючи падіння після низки слабких економічних показників цього тижня. Торгівля в Гонконгу була припинена, оскільки місто зіткнулося з сильними дощами та повенями, спричиненими тайфуном Хайкуї.

Побоювання з приводу Китаю призвели до падіння австралійського індексу ASX 200 на 0,4%, одночасно чинячи тиск на ширші азіатські ринки.

Ключовими подіями цього тижня були індійські акції, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 свідчать про позитивне відкриття. Цього тижня індекс був налаштований на зростання на 1,5%, як і сині фішки BSE Sensex 30.

Обидва індекси цього тижня підтримувалися зростанням банківських та енергетичних акцій, а також відновленням покупок акцій компаній малої та середньої капіталізації. Нещодавні ознаки економічної стійкості в Індії, що послідували за чудовим квартальним звітом з ВВП у червні, зберегли інвесторам переважно позитивний погляд на країну.

Цього тижня Nifty також подолав ключовий рівень опору, що посилило оптимізм щодо подальшого зростання.