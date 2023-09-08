S&P, Nasdaq падають на тлі уповільнення Apple, дані про заявки на допомогу з безробіття посилюють коливання ставок

Індекси S&P 500 і Nasdaq впали в четвер при найбільшому падінні з боку Apple і розпродажу акцій чіпів через побоювання з приводу обмежень на iPhone в Китаї, тоді як падіння щотижневих заявок на допомогу з безробіття в США посилило побоювання з приводу процентних ставок та стійку інфляцію.

Акції Apple Inc, важкоатлета S&P, впали на 2,9%, другий день поспіль зазнаючи збитків на новинах про те, що Китай розширив обмеження на використання iPhone державними службовцями, вимагаючи від співробітників деяких центральних урядових установ припинити використовувати свої мобільні телефони на роботі.

Bloomberg повідомив, що Китай планує поширити заборону на iPhone на державні фірми та агенції.

Падіння з боку Apple, її постачальників та компаній з великою присутністю в Китаї призвело до падіння технологічного сектору S&P 500 на 1,6%, що зробило його найбільшим відсотковим падінням серед 11 основних секторів індексу.

Звіт Міністерства праці США показав, що кількість американців, які подали заявки на допомогу по безробіттю, за тиждень, що закінчився 2 вересня, впала до 216 000, досягнувши найнижчого рівня з лютого. Але інвестори побоюються, що це підштовхне Федеральну резервну систему до продовження жорсткої грошово-кредитної політики, чинячи тиск на акції.

«Щотижневі заяви стали великою новиною цього ранку, хороші новини були витлумачені як погані новини, і важко ігнорувати новини з Китаю», - сказав Саак Мануелян, керуючий директор та керівник відділу торгівлі акціями Wedbush Securities.

Інвестори також з побоюванням чекають даних щодо інфляції за серпень, які мають вийти за тиждень.

Почасти через нещодавнє різке зростання цін на нафту Мануелян зазначив "деяке занепокоєння серед інвесторів з приводу того, що інфляція може знову почати зростати, що не є божевіллям".

Ставки на те, що ФРС залишить відсоткові ставки без змін у вересні, становили 93%, проте шанси на чергову паузу на листопадовому засіданні були набагато нижчими, 53,5%, згідно з даними CME FedWatch Tool .

«Є дуже маленьке вушко, за допомогою якого ФРС може проводити грошово-кредитну політику, досить жорстку, але не настільки тугу, щоб зруйнувати економіку. Це маленьке вушко, але воно не повністю закрите», - сказав Крейг Фер, голова інвестиційної стратегії компанії Edward Jones, який назвав спад у четвер "обережною захисною позицією".

За кілька хвилин до закриття президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що залишається «відкритим питання», чи грошово-кредитна політика є достатньо обмежувальною, щоб повернути економіку в рівновагу. "У нас хороша політика, але нам доведеться продовжувати залежати від даних", - сказав він, вказуючи на майбутні публікації даних перед вересневим засіданням ФРС.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 57,54 пунктів, або 0,17%, до 34 500,73, S&P 500 втратив 14,34 пунктів, або 0,32%, до 4 451,14, а індекс Nasdaq Composite впав на 123 ,64 пункти, або 0,89%, до 13748,83.

Індекс Dow перевершив S&P і Nasdaq, тому що Apple має меншу вагу в циклічному індексі, який зважений за ціною, порівняно з індексом S&P 500, зваженим за ринковою капіталізацією, де Apple має одну з найбільших ваг.

Акції оборонних підприємств виросли найбільше серед секторів S&P, піднявшись на 1,3%, що Едвард Джонс Фер сприйняв як ще одну ознаку настрою ринку не ризикувати.

Філадельфійський індекс напівпровідників впав на 1,98%, а акції постачальників Apple, включаючи Skyworks Solutions, Qualcomm та Qorvo, впали більш ніж на 7%.

Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments, сказав, що новини з Китаю переорієнтували інвесторів на ідею, «що відносини між США та Китаєм є великим ризиком для поточних цін на акції, особливо у сфері технологій».

На настрої щодо другої за величиною економіки світу також вплинули дані, що показали, що експорт та імпорт Китаю у серпні впали.

Акції китайських компаній PDD Holdings, JD.com та Alibaba, акції яких котируються у США, впали більш ніж на 4%, а акції Baidu втратили 3,4%.

Утримати індекс Dow на плаву також допомогло зростання акцій McDonald's на 1% після того, як Wells Fargo підвищила рейтинг акцій до рівня "вищого за ринок".

Акції компанії-розробника програмного забезпечення для автоматизації UiPath зросли на 11,5% завдяки оптимістичному прогнозу річного виторгу.

Число падаючих еметентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,80 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,03 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив 13 нових 52-тижневих максимумів та 26 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 22 нових максимуми та 268 нових мінімумів.

На біржах США з рук в руки перейшло 9,76 млрд акцій порівняно зі ковзним середнім показником 10,10 млрд за останні 20 сесій.