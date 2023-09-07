Індекси Волл-стріт впали, оскільки економічні дані посилюють побоювання щодо інфляції та процентних ставок

Три основні індекси Волл-стріт у середу закрилися зниженням, а Nasdaq зазнав втрат у 1% після того, як сильніші, ніж очікувалося, дані по сектору послуг посилили побоювання, що все ще стійка інфляція означатиме, що процентні ставки довше залишатимуться високими.

Інститут управління постачанням (ISM) повідомив у середу, що минулого місяця його індекс менеджерів із закупівель у невиробничому секторі зріс до 54,5 проти очікувань 52,5, тоді як показник цін, що сплачуються підприємствами сфери послуг за ресурси, збільшився.

Трейдери робили ставку на 93% ймовірність того, що Федеральна резервна система після засідання 20 вересня залишить відсоткові ставки без змін, тоді як ставки на нову паузу в листопаді становили близько 57%, як показав FedWatch Tool від CME Group's .

"Сильніші, ніж очікувалося, дані ISM по послугах показують, що інвестори все ще не дуже вміють читати чайне листя після пандемії", - сказала Керол Шляйф, головний інвестиційний директор сімейного офісу BMO в Міннеаполісі.

Хоча учасники ринку сподівалися на швидке зниження відсоткових ставок, Шлейф заявив, що дані показують сильну економіку та інфляцію, яка не знижується «так швидко, як ФРС могла б почати знижувати ставки у будь-який час у найближчому майбутньому».

Раніше того ж дня президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллінз наголосила, що центральному банку необхідно «обережно діяти» щодо наступних кроків грошово-кредитної політики.

Перспектива вищих ставок чинила особливий тиск на акції зростання: індекс зростання S&P 500 відставав від еталонного показника протягом усієї сесії. Інвестори в акції також відреагували на зростання прибутковості 10-річних та дворічних казначейських облігацій США.

«Акції зростання ґрунтуються на ідеї про те, що інфляція міцно вкоренилася і що ФРС має намір її скоротити. Якщо ця ідея більше не буде вірною, вони виявляться вразливими», - сказав Патрік Казер, портфельний менеджер Brandywine Global.

Крім побоювань щодо процентних ставок, акції Apple Inc, акції яких впали на 3,6%, опинилися під тиском повідомлення про те, що Китай заборонив чиновникам центральних урядових установ використовувати iPhone та інші пристрої іноземних марок для роботи.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 198,78 пунктів, або 0,57%, до 34 443,19, S&P 500 втратив 31,35 пунктів, або 0,70%, до 4 465,48, а індекс Nasdaq Composite впав на 148 ,48 Пункт, або 1,06%, до 13 872,47.

З 11 основних секторів промисловості, що входять до індексу S&P 500, найбільший спад показали темпи зростання технологічних компаній, втративши 1,4%, тоді як оборонні комунальні послуги лідирували у зростанні (+0,2%). Енергетика була єдиним, хто виріс на 0,1% за підтримки вищих цін на нафту.

Ф'ючерси на нафту в середу стабілізувалися, додавши до недавнього зростання, яке посилило побоювання щодо інфляційного тиску.

Індекс S&P 500 практично не відреагував на «Біжеву книгу» ФРС про економіку США, за тиждень до довгоочікуваних даних щодо інфляції в серпні та рішення ФРС щодо ставки 20 вересня.

Звіт показав «скромне» економічне зростання в США в останні тижні, тоді як зростання робочих місць було «стриманим», а інфляція в штатах здебільшого сповільнилася.

Акції Lockheed Martin упали на 4,8% після того, як американський виробник зброї урізав прогнози постачання своїх літаків F-35.

Акції Roku зросли на 2,9% після того, як компанія заявила, що скоротить штат співробітників приблизно на 10% та обмежить прийом нових співробітників.

Випуски, що падають, на NYSE перевищували за чисельністю зростаючі випуски у співвідношенні 2,05 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,97 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 досяг шести нових 52-тижневих максимумів та 25 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 34 нових максимуми та 174 нових мінімуму.

На біржах США з рук в руки перейшло 9,39 млрд акцій порівняно зі ковзним середнім показником 10,17 млрд за останні 20 сесій.