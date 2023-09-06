Азіатські акції падають, проте Японія демонструє випереджаючі результати, оскільки Банк Японії сигналізує про подальше стимулювання

Більшість азіатських акцій впали в середу на тлі побоювань з приводу економічного спаду в Китаї, в той час як японські ринки перевершили свох конкурентів, оскільки члени Банку Японії підтвердили необхідність м'якої грошово-кредитної політики.

Занепокоєння з приводу інфляції, що відновилася, і більш високих процентних ставок завдала шкоди регіональним ринкам. Стурбованість викликана, головним чином, нічним стрибком цін на нафту, який, як попереджають аналітики, може знову стати фактором зростання інфляції. Декілька азіатських країн також опублікували цього тижня вищі, ніж очікувалося, показники інфляції.

Побоювання щодо уповільнення економічного зростання у Китаї зберігаються після того, як цього тижня країна опублікувала змішані дані щодо ділової активності. В даний час увага зосереджена на ключових торгових даних, які будуть опубліковані в четвер, щоб отримати більше інформації про країну, при цьому інвестори також стають все більш нетерплячими щодо темпів стимулюючої підтримки з боку Пекіна.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,5% та 0,3% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,3%. Втрати в Hang Seng були обмежені зростанням акцій нерухомості, оскільки забудовник Country Garden Holdings, що знаходилася у важкому становищі, уникла ще одного потенційного дефолту на цьому тижні.

Акції нафтогазової галузі також допомогли обмежити втрати у Китаї після того, як ціни на сиру нафту досягли 10-місячного максимуму через нові скорочення поставок із Саудівської Аравії та Росії.

Проте побоювання з приводу Китаю поширилися і на Австралію: індекс ASX 200 втратив 0,5%. Хоча дані показали, що в другому кварталі економіка Австралії зросла трохи більше, ніж очікувалося, темпи її зростання залишалися повільними на тлі зростаючого тиску з боку високої інфляції та відсоткових ставок.

Південнокорейський індекс KOSPI втратив 0,4%, у той час, як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали помірно негативне відкриття. Стрибок прибутковості казначейських облігацій США також чинив тиск на акції азіатських технологічних компаній, оскільки цього тижня на ринки очікували виступи представників Федеральної резервної системи.

Японський індекс Nikkei 225 значно випередив свої регіональні аналоги за день, піднявшись на 0,8%, тоді як ширший індекс TOPIX додав 0,5% і торгувався на піку за більш ніж 33 роки.

Настрій щодо місцевих акцій сприяли коментарі члена правління Банку Японії Хадзіме Такати, який заявив, що бачить деякі ознаки прогресу у напрямку збільшення інфляції в Японії та зростання заробітної плати.

Але Таката повторив, що банку необхідно «терпляче підтримувати поточний масштабний монетарний стимул», вказуючи на те, що Банк Японії, ймовірно, збереже свою ультрам'яку політику в найближчі місяці, щоб закріпити ще більшу інфляцію і зростання заробітної плати.

Це робить Японію серйозним винятком серед інших великих економік, які борються із зростанням процентних ставок. Цей дисонанс також спровокував різке зростання японських акцій на початку цього року і дозволив їм залишатися відносно добрими в останні місяці.

Сильні квартальні доходи та стабільні покупки іноземними компаніями також сприяли зростанню японських акцій цього року.