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Долар міцний через стурбованість щодо зростання економіки, тендітна єна викликає занепокоєння

08:00 06.09.2023 |

Фінанси

 

У середу долар піднявся близько шестимісячного піку, оскільки побоювання з приводу Китаю та глобального економічного зростання вплинули на схильність до ризику, тоді як єна була близькою до 10-місячного мінімуму, отримавши найсильніше попередження з середини серпня від головного валютного офіціала Японії.

Єна на початку азіатських торгів торгувалася на рівні 147,66 за долар, мало не досягнувши 147,8 за долар, найнижчого рівня з 4 листопада, якого вона досягла напередодні. Азіатська валюта коливається близько ключового рівня 145 за долар протягом кількох останніх тижнів, що змушує трейдерів з обережністю стежити за ознаками інтервенції.

"Ми не виключатимемо жодних варіантів, якщо спекулятивні рухи збережуться", - заявив журналістам у середу головний валютний політик Японії Масато Канда.

Канда, віце-міністр фінансів Японії з міжнародних справ, був центральною фігурою у зусиллях країни зі стримування різкого падіння єни з минулого року.

Японія втрутилася на валютні ринки у вересні минулого року, коли долар піднявся вище 145 єн, що спонукало Міністерство фінансів купити єну та опустити пару назад приблизно до 140 єн.

"Не дивно, що чиновники почали сваритися, коли слабкість єни стала помітною", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC у Сінгапурі.

«Ми, мабуть, побачимо більше таких словесних інтервенцій, якщо рух єни буде вважатися одностороннім та надмірним».

По відношенню до кошика валют долар зріс на 0,067% до 104,80, що неподалік шестимісячного максимуму 104,90, якого він досяг за ніч. Економічні дані з Китаю та Європи у вівторок посилили деякі побоювання щодо уповільнення глобального зростання, підштовхуючи інвесторів боротися за долар.

Дані з єврозони та Великобританії показали зниження ділової активності минулого місяця, тоді як опитування приватного сектору показало, що у серпні активність у сфері послуг Китаю зростала найповільнішими темпами за вісім місяців.

Євро залишається на рівні $1,0721 на азіатських торгах, подолавши за ніч тримісячний мінімум у $1,0705. Востаннє фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2559, знизившись на 0,03% за день. Він також досяг тримісячного мінімуму $1,25285.

Керуючий Федеральної резервної системи Крістофер Уоллер заявив у вівторок, що останній раунд економічних даних дає центральному банку США можливість подивитися, чи потрібно йому знову підвищувати процентні ставки, і що він не бачить нічого, що змусило б знову перейти до підвищення вартості короткострокових запозичень. .

За даними CME FedWatch tool, ринки оцінюють 93% ймовірність того, що ФРС збереже відсоткові ставки на колишньому рівні пізніше цього місяця, і 55% ймовірність того, що цього року більше не підвищуватиметься.

Австралійський долар подешевшав на 0,17% до 0,637 дол. після падіння на 1,3% у вівторок після політичного рішення Резервного банку Австралії зберегти ставки на стабільному рівні.

Ківі впав на 0,31% - до $0,587.
За матеріалами: investing.com
 

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