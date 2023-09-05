Ціни на золото не змінилися щодо долара, прибутковість стабільна, незважаючи на нові сигнали ФРС

Ціни на золото практично не змінилися у вівторок на тлі відсутності прямих сигналів, тоді як доходність долара та казначейських облігацій залишалася стабільною перед виступами представників Федеральної резервної системи цього тижня.

Хоча жовтий метал продемонстрував сильне зростання за останні два тижні, він щосили намагався досягти прогресу на останніх сесіях, особливо з урахуванням того, що долар і прибутковість залишалися стійкими, незважаючи на ознаки охолодження економічної активності в США.

Очікування того, що ФРС зберігатиме високі ставки протягом тривалого часу, обмежують апетит інвесторів до золота, а останні показники праці та інфляції показують, що центральному банку все ще необхідно зберігати обмежувальну політику в короткостроковій перспективі.

Спотове золото о 01:03 за східним часом (05:03 за Грінвічем) не змінювалося на рівні $1938,78 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, стабілізувалися на рівні $1964,50 за унцію.

Цього тижня ринки зосереджені на багатьох виступах ФРС, які, як очікується, дадуть більше інформації стосовно грошово-кредитної політики перед ухваленням рішення щодо процентної ставки пізніше цього місяця.

Президент ФРБ Далласа Лорі Логан виступить із промовою у середу, а у четвер виступить президент ФРБ Чикаго Остан Гулсбі.

Члени комітету ФРС з відкритого ринку Джон Вільямс та Мішель Боуман також виступлять у четвер.

У той час як низка слабких економічних показників посилила надії на те, що у ФРС обмежені можливості для подальшого підвищення відсоткових ставок, очікується, що центральний банк, як і раніше, утримуватиме ставки на високому рівні протягом тривалого часу, враховуючи недавні ознаки стійкої інфляції та стійкої активності над ринком праці.

Вищі ставки не віщують нічого хорошого для цін на золото, оскільки вони збільшують альтернативну вартість володіння жовтим металом.

Перспектива м'якої посадки економіки США цього року також знизила привабливість жовтого металу як прихісту, хоча побоювання щодо економічного спаду в Китаї та єврозоні все ще надали деяку підтримку.

Серед промислових металів ціни на мідь у вівторок не змінилися, перебуваючи також під тиском стабільного долара.

Приватне дослідження показало, що у серпні сектор послуг Китаю зріс менше, ніж очікувалося, що компенсує певний оптимізм викликаний попередніми показниками, які показали деяку стійкість виробничого сектора.

Ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні 3,8327 дол. за фунт.

Стурбованість з приводу уповільнення зростання в Китаї, найбільшому у світі імпортері міді, значною мірою вплинула на ціни цього року, оскільки країна бореться із уповільненням відновлення після COVID. Цього тижня основна увага тепер приділяється ключовим торговим даним країни, щоб оцінити її апетит до імпорту міді.

Інвестори також стали нетерплячими щодо дещо консервативного підходу Пекіна до запровадження додаткових заходів стимулювання.