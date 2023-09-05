Азіатські фондові індекси падають, оскільки радість щодо Китаю спадає, побоювання щодо інфляції зростають

Більшість азіатських акцій впали у вівторок, при цьому китайські акції відступили на тлі побоювань з приводу уповільнення зростання і краху сектора нерухомості, в той час як високі показники інфляції по всьому регіону також посилили побоювання з приводу більш високих процентних ставок.

Китайські акції показали найгірші результати за день, оскільки інвестори стали більш нетерплячими через повільний підхід Пекіна до розгортання додаткових заходів стимулювання. Приватне дослідження також показало, що активність у секторі послуг Китаю в серпні зросла менше, ніж очікувалося, оскільки уповільнення закордонного попиту посилило тиск слабких внутрішніх витрат.

Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали приблизно на 0,6% кожен, а гонконгський індекс Hang Seng знизився на 1,5%, оскільки інвестори зафіксували недавній прибуток в акціях нерухомості та технологій. Занепокоєння з приводу забудовника Country Garden Holdings, який перебуває в бойовій готовності, також має значення, враховуючи, що, хоча фірма отримала схвалення на продовження деяких виплат за боргами, на цьому тижні вона все ще має інші виплати за облігаціями.

Минулого тижня китайські акції різко зросли, оскільки уряд намітив додаткові заходи підтримки для сектора нерухомості, а також знизив мита на торгівлю акціями. Але зараз інвестори закликають Пекін вжити цільових фіскальних заходів для підтримки економіки, особливо після того, як зростання суттєво сповільнилося у другому кварталі.

Розпродаж у Китаї призвів до того, що настрої щодо азіатських акцій виявилися приглушеними. Японський індекс Nikkei 225 трохи впав після того, як дані показали, що витрати домогосподарств у липні сповільнилися більше, ніж очікувалося, тоді як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на дещо слабше відкриття.

Південнокорейський KOSPI і філіппінський PSEi Composite впали на 0,3% у вівторок після того, як відповідні показники інфляції у двох країнах виявилися вищими за очікування за серпень.

Ці дані посилили побоювання щодо ширшого відновлення інфляції в Азії, особливо на тлі зростання цін на нафту та потенційних перебоїв зі світовими постачаннями продовольства. Будь-які ознаки сталої інфляції дають регіональним центральним банкам додатковий стимул залишатися яструбиним, що, своєю чергою, обіцяє погані новини для фондових ринків.

Дані інфляції в Таїланді також будуть опубліковані пізніше того ж дня, а Китай повідомить дані інфляції пізніше цього тижня. Китай є ключовим лідером серед своїх світових конкурентів і бореться з нестримною дефляцією через уповільнення економічного відновлення.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,6%, слідуючи за зниженням китайських акцій на тлі побоювань, що зберігаються, з приводу найбільшого торгового партнера Канберри.

Інвестори також очікували на рішення щодо процентної ставки від Резервного банку, який, як очікується, збереже ставки без змін на тлі зниження інфляції та деякого охолодження на ринку праці.

Але РБА все ще може оголосити про подальше підвищення ставок пізніше цього року з огляду на те, що інфляція, як і раніше, значно перевищує річний цільовий діапазон банку.