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Європейські акції зростають; PMI єврозони та кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі США у центрі уваги
12:33 01.09.2023 |
Європейські фондові ринки в п'ятницю торгуються трохи вище, чому сприяли несподівано позитивні дані щодо активності китайських підприємств, хоча діапазон торгів, ймовірно, буде обмежений, оскільки інвестори очікують на звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі США.
О 03:40 за східним часом (07:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,3%, а CAC 40 у Франції додав 0,1%.
Серпень був важким місяцем для європейських інвесторів: загальноєвропейський індекс Stoxx 600 впав на 2,6%, але новий місяць почався з більш позитивної динаміки, чому сприяв приємний сюрприз із Китаю.
Дослідження приватного сектору, опубліковане раніше у п'ятницю, показало, що виробнича активність у другій за величиною економіці світу та головному експортному ринку для найбільших компаній Європи у серпні несподівано зросла.
Це допомогло викликати певний оптимізм щодо того, що мляве економічне відновлення найбільшої економіки Азії після COVID-19 набирає темпи, хоча це має стримуватись досі складними умовами у важливому секторі нерухомості Китаю.
Крім того, Народний банк Китаю заявив у п'ятницю, що скоротить обсяг іноземної валюти, яку мають зберігати банки, оскільки намагається підтримати відновлення економіки країни.
Ряд країн єврорегіону мають опублікувати свої дані щодо індексу ділової активності у виробничому секторі пізніше у п'ятницю, кульмінацією яких стануть остаточні дані щодо єврозони загалом.
Минулого місяця виробнича активність уповільнювалася найшвидшими темпами з початку пандемії, і очікується невелике покращення за серпневими показниками.
Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард натякнула на паузу в циклі підвищення ставок центрального банку пізніше цього місяця, але дані, опубліковані в четвер, показали, що інфляція в єврозоні залишилася незмінною і склала 5,3% у серпні, що суперечить очікуванням падіння до 5,1% позаяк витрати на енергоносії за місяць різко зросли.
Тим не менш, найбільш очікуваний економічний реліз дня відбудеться за океаном - у вигляді даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі за серпень.
Аналітики очікують, що минулого місяця економіка США створила 170 000 робочих місць порівняно зі 187 000 попереднього місяця, а рівень безробіття, як очікується, залишиться на рівні 3,5%.
Будь-які ознаки зміцнення ринку праці дадуть Федеральній резервній системі більше стимулів та можливостей для подальшого підвищення процентних ставок.
Сезон квартальної звітності швидко добігає кінця, але акції Aurubis впали на 15% після того, як найбільший виробник міді в Європі заявив, що не досягне річного прогнозу прибутку після виявлення "значних розбіжностей" у цільових запасах.
Ціни на нафту в п'ятницю зросли, маючи намір зафіксувати сильне тижневе зростання на тлі оптимізму, що група найбільших виробників сирої нафти продовжить скорочення видобутку до кінця року.
Віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив у четвер, що Москва досягла нової угоди зі своїми колегами з Організації країн-експортерів нафти та союзниками, групою, відомою як ОПЕК+, про подальше скорочення поставок і намітить нові скорочення видобутку наступного тижня.
Скорочення, ймовірно, будуть доповнені подальшим додатковим скороченням поставок Росією і Саудівською Аравією, що погіршить перспективи поставок на частину року, що залишилася.
О 03:40 за східним часом ф'ючерси на американську нафту торгувалися на 0,4% вище за ціною $84,00 за барель, а контракт на нафту марки Brent піднявся на 0,4% до $87,17.
Обидва контракти зросли більш ніж на 3% цього тижня, перервавши двотижневу смугу невдач, при цьому контракт США зокрема виграв від значно більшого, ніж очікувалося, скорочення запасів у США.
Крім того, ф'ючерси на золото зросли на 0,2% до $1969,65 за унцію, а пара EUR/USD торгувалася на 0,2% вище за 1,0858.
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