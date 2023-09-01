Ціни на золото стабілізувалися напередодні звіту про зайнятість, мідь зросла завдяки Китаю

Ціни на золото практично не змінилися у п'ятницю, стабілізувавшись поблизу тритижневих максимумів, оскільки ринки чекають нових сигналів щодо грошово-кредитної політики США після даних щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, які вийдуть сьогодні, тоді як ціни на мідь зросли на фон позитивних даних з китайського виробництва.

Цього тижня жовтий метал різко зріс, оскільки низка слабких економічних показників у США посилила ставки на те, що Федеральна резервна система збереже ставки без змін, що, у свою чергу, послабило долар.

Але в четвер долар відновився після того, як дані показали, що витрати на особисте споживання (ключовий індикатор інфляції ФРС) залишалися стійкими в липні, тоді як особисті витрати зросли більше, ніж очікувалося. Це спричинило консолідацію золота за тиждень.

О 00:59 за східним часом (04:59 за Грінвічем) спотове золото стабілізувалося на рівні $1940,14 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, не змінилися на рівні $1966,55 за унцію. Обидва інструменти, як і раніше, торгувалися з підвищенням на 1-3% за тиждень.

Зараз основна увага приділяється даним із зайнятості в несільськогосподарському секторі за серпень, які мають бути опубліковані сьогодні. Хоча очікується, що показники погіршаться порівняно з попереднім місяцем, ринки все ще залишаються на межі можливого потенціалу зростання з огляду на те, що цього року обсяги зайнятості постійно перевищували очікування.

Будь-які ознаки зміцнення ринку праці у поєднанні із стійкою інфляцією дають ФРС більше можливостей та стимул підтримувати високі відсоткові ставки. Хоча центральний банк, можливо, не підвищить ставки у вересні, очікується, що він довше утримуватиме відсоткові ставки на більш ніж 20-річних максимумах.

Зростання ставок завдало збитків золоту минулого року, оскільки альтернативні витрати інвестування в недохідні активи збільшилися. Найближчі перспективи жовтого металу також затьмарені тим, що ставки, ймовірно, залишаться високими протягом тривалого часу.

Більш сильні, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в єврозоні також вказали на вищі темпи зростання в інших великих економіках.

Але золото все ще може зміцнитись цього року, якщо глобальні економічні умови погіршаться на тлі високих ставок. Нещодавні дані щодо ВВП США показали, що найбільша економіка світу зараз остигає, незважаючи на те, що в першій половині року вона ігнорувала рецесію.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли в п'ятницю, наслідуючи приватне опитування, яке показало, що виробничий сектор Китаю несподівано виріс у серпні.

Урядові дані показали, що виробничий сектор Китаю наближається до території росту, хоча офіційні дані все ще показали скорочення у цьому секторі.

Тим не менш, приватне дослідження у поєднанні з додатковими заходами стимулювання з боку Пекіна допомогло покращити ставлення до найбільшого у світі імпортера міді. Китай оголосив про пом'якшення вимог щодо іпотеки для свого сектора нерухомості, а також почав знижувати деякі ставки за депозитами та резервами для збільшення місцевої ліквідності.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,5% до $3,8525 за фунт і мали додати 2,4% цього тижня.