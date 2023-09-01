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Азіатські акції зростають, оскільки оптимізм Китаю допомагає послабити тривогу перед виплатою заробітної плати

08:27 01.09.2023 |

Фінанси

 

Акції більшості азіатських компаній зросли в п'ятницю, оскільки несподівано позитивні дані щодо активності китайських підприємств і додаткові заходи стимулювання в країні допомогли покращити настрої перед звітом про зайнятість у США.

Китай вжив додаткових заходів для підтримки охлялого ринку житла, а також скоротив вимоги до валютних резервів для місцевих банків, щоб звільнити більше доларів і підтримати курс юаня.

Цей крок, який було зроблено після того, як приватне дослідження показало, що активність китайських підприємств у серпні несподівано зросла, допоміг викликати певний оптимізм щодо найбільшої економіки Азії, яка в решті бореться з млявим економічним відновленням після COVID.

Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,6% та 0,3% відповідно. Торгівля в Гонконгу була припинена через супертайфун Саола, який, як очікується, обрушиться на китайську провінцію Гуандун пізніше того ж дня.

Азіатські акції виросли на тлі перспектив відновлення економіки у найбільшому торговому партнері регіону.

Японський індекс Nikkei 225 додав 0,5%, а ширший індекс TOPIX виріс на 0,9%, не звертаючи уваги на слабші, ніж очікувалося, дані щодо капітальних витрат та виробничої активності.

Індекс KOSPI Південної Кореї трохи підвищився, оскільки дані показали деяке покращення імпорту та експорту країни.

Індонезійські акції зросли на 0,3% на тлі м'якіших, ніж очікувалося, даних щодо інфляції, що вказує на менш агресивну позицію Банку Індонезії.

З іншого боку, австралійський індекс ASX 200 впав на 0,4% на тлі слабких доходів, а також м'якіших, ніж очікувалося, даних щодо іпотечних кредитів.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на слабке відкриття після того, як у ЗМІ з'явилися нові звинувачення щодо маніпулювання цінами на акції великого конгломерату Adani Group.

У звіті, опублікованому Проектом висвітлення організованої злочинності та корупції, глобальною мережею журналістів-розслідувачів, стверджується, що фірма послідовно скуповувала власні акції на відкритих ринках через офшорні компанії з наміром підвищити ціну своїх акцій.

Акції компаній, що входять до фірми, впали у четвер і, ймовірно, побачать тривалі втрати у п'ятницю.

Побоювання щодо Адані значною мірою компенсували сильніші, ніж очікувалося, показники ВВП, які показали, що індійська економіка зросла на 7,8% у другому кварталі.

Зараз основна увага приділяється ключовим даним щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США за серпень, які будуть опубліковані сьогодні. Будь-які ознаки стійкості ринку праці дають Федеральній резервній системі більше можливостей для подальшого підвищення процентних ставок - сценарій, який не обіцяє нічого хорошого для азіатських ринків.

Хоча дані, опубліковані цього тижня, показали, що економіка США остигає, очікується, що зростання споживчих витрат і ринку праці підтримуватиме інфляцію на стійкому рівні, а ФРС зберігатиме агресивну позицію.

Більшість азіатських ринків, як і раніше, переживали різкі втрати за серпень, оскільки побоювання щодо підвищення ставок у США та погіршення економічного зростання в Китаї підірвали настрої.
За матеріалами: investing.com
 

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