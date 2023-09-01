Долар може зазнати тижневого падіння на тлі виходу важливих даних із зайнятості в США

У п'ятницю долар був на шляху до завершення шеститижневої переможної серії проти основних валют, оскільки він наближався до ключового щомісячного звіту про зайнятість у США, який, ймовірно, визначить напрямок політики Федеральної резервної системи в найближчі місяці.

Валюта США впала до тижневого мінімуму щодо єни через падіння прибутковості казначейських облігацій після волатильного тижня, коли загальні слабкі економічні дані погіршили перспективи подальшого підвищення ставок ФРС.

Проте долар утримав зростання, досягнуте по відношенню до євро і фунта стерлінгів відразу після того, як політики у відповідних центральних банках зайняли більш миролюбну позицію перед політичними засіданнями цього місяця.

Китайський юань зміцнився після того, як центральний банк країни вперше за рік знизив вимоги до валютних резервів.

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до кошика шести аналогів розвинених ринків, включаючи євро, фунт стерлінгів та єну, у п'ятницю знизився на 0,05% до 103,58, внаслідок чого зниження цього тижня становило 0,53%.

Парад даних із зайнятості та інфляції проклав шлях до звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі, і більша частина його була слабшою, що змусило трейдерів знизити прогнози на підвищення ставок 20 вересня до 12%. За даними інструменту FedWatch групи CME, тиждень тому зростання склало 18%.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій, особливо чутливих до очікувань щодо ставок, знизилася цього тижня приблизно на 20 базисних пунктів до 4,86%, що стало найбільшим зниженням з середини березня.

Це допомогло знизити курс долара до єни. У п'ятницю він упав на 0,08% до 145,405 єн, внаслідок чого втрати за тиждень становили 0,7%.

Проте за ніч долар трохи зміцнився по відношенню до євро. Єдина валюта практично не змінилася на рівні $1,08455, після падіння на 0,74% у четвер, внаслідок якого її тижневе зростання скоротилося до 0,49%.

Дані єврозони у четвер показали, що базова інфляція у серпні знизилася. Очікування сюрпризу зростання посилилися після того, як інфляція в Німеччині перевищила прогнози, сказав Рей Аттрілл, голова валютної стратегії Національного банку Австралії.

«Настало деяке полегшення, яке лише послабило очікування підвищення ставки ЄЦБ у вересні», - сказав він. «Це, по суті, це те, що завдало удару по євро».

Також у четвер головний економіст Банку Англії Х'ю Пілл підкреслив ризик того, що посилення політики завдасть шкоди британській економіці, незважаючи на те, що він заявив, що центральний банк «доведе роботу до кінця» щодо повернення інфляції до цільового рівня.

"Коментарі Пілла, схоже, відповідають ще одному повороту гвинта на чверть пункту 21 вересня, але не обов'язково після цього", - сказав Аттрілл.

В Азії насамперед увага була звернена на юань, який підскочив до найвищого рівня з 11 серпня, склавши 7,2392 за долар в офшорній торгівлі, перш ніж частково звести нанівець це зростання. Востаннє долар слабшав на 0,25% до 7,2574 юаня.

Народний банк Китаю заявив, що з 15 вересня знизить норматив обов'язкових валютних резервів (RRR) на 200 базисних пунктів до 4%, згідно з онлайн-заявою, оскільки він розширив зусилля щодо зміцнення своєї валютної валюти, яка впала до 11-місячного мінімуму. на позначці 7,3426 у середині серпня.

Що стосується криптовалют, біткойн втратив весь свій прибуток за тиждень, востаннє торгуючись на рівні $26 021 після падіння на 5% за ніч, оскільки Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) відклала ухвалення рішення про те, чи слід схвалити кілька заявок на спотові біткойн-ETF.

Біткойн підскочив до $28 142 у вівторок після того, як суд США ухвалив, що SEC була неправа, відхиливши заявку Grayscale Investments на створення такого ETF, який буде першим у своєму роді.