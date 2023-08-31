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Золото стабілізується на тлі ймовірної паузи у діях ФРС та слабких індексів ділової активності Китаю, що чинять тиск на мідь
08:31 31.08.2023 |
У четвер ціни на золото стабілізувалися поблизу тритижневих максимумів, оскільки слабкі економічні показники США посилили ставки на те, що Федеральна резервна система має мало можливостей для продовження підвищення відсоткових ставок.
Жовтий метал продемонстрував сильне зростання цього тижня, оскільки слабкий ВВП США та показники зайнятості призвели до зниження долара та прибутковості казначейських облігацій. Золото також продемонструвало зростання попиту на безпечні активи на тлі зростання побоювань щодо уповільнення економічного зростання в Китаї, оскільки продовжували надходити слабкі дані від азіатського гіганта.
Слабкі показники індексу менеджерів із закупівель (PMI) у Китаї чинили тиск на ціни на мідь, враховуючи, що країна є найбільшим у світі імпортером міді.
Спотове золото о 00:28 за східним часом (04:28 за Грінвічем) зросло на 0,2% до $1945,49 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, стабілізувалися на рівні $1972,25 за унцію. Обидва інструменти цього тижня зросли приблизно на 1,6% кожен.
Цього тижня долар упав майже на 1%, тоді як прибутковість казначейських облігацій відійшла від недавніх піків, оскільки слабкі економічні дані посилили ставки на менш агресивну позицію Федеральної резервної системи.
В даний час основна увага приділяється даним про витрати на особисте споживання, переважним показником інфляції ФРС, який повинен бути опублікований пізніше того ж дня, щоб отримати більше інформації про грошово-кредитну політику.
Дані щодо зайнятості у несільськогосподарському секторі за серпень будуть опубліковані у п'ятницю. Очікується, що вони покажуть подальше охолодження ринку праці - сценарій, який дає ФРС менше стимулів подальшого підвищення відсоткові ставки.
Але історичні тенденції показали, що золото зазвичай не виявляло позитивної реакції на кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі, особливо цього року, оскільки ця цифра постійно дивувала своїм зростанням.
Проте, незважаючи на охолодження економіки США, перспективи золота, як і раніше, затьмарені перспективою того, що ставки в США залишаться високими протягом тривалого часу, особливо з урахуванням того, що інфляція в останні місяці також залишалася стійкою.
Вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестування в недохідні активи, такі як жовтий метал - тенденція, яка завдала збитків золоту минулого року.
Серед промислових металів ціни на мідь впали у четвер через слабкі економічні сигнали від найбільшого у світі імпортера міді.
Ф'ючерси на мідь впали на 0,2% - до $3,8310 за фунт. Але на цьому тижні вони, як і раніше, досягли значного зростання, скориставшись ослабленням долара США.
Дані з Китаю показали, що виробничий сектор у серпні скорочується п'ятий місяць поспіль, тоді як зростання у невиробничому секторі також сповільнилося. Свідчення вказують на економічну слабкість в країні, що зберігається, навіть незважаючи на те, що Пекін продовжує вживати додаткових заходів стимулювання для підтримки економіки.
В даний час основна увага приділяється додатковим заходам стимулювання з боку Пекіна, а повідомлення ЗМІ припускають, що Народний банк Китаю планує подальше зниження ставок за іпотечними кредитами та депозитами у юанях для підвищення ліквідності.
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