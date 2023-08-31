Індекси Волл-стріт зросли у середу, долар знився на тлі слабких даних, що сигналізують про паузу ФРС

У середу фондові індекси США закрилися зростанням, а долар продовжив зниження, оскільки ряд економічних даних, що розчаровують, підвищив ймовірність того, що Федеральна резервна система натисне кнопку паузи у своїх зусиллях щодо приборкання інфляції.

Усі три основні фондові індекси США зросли, при цьому Nasdaq продемонстрував найбільший процентний приріст. Індекс «блакитних фішок», Доу-Джонса, закрився лише номінально вищим.

Оскільки в серпні залишився ще один торговий день, усі три індекси знаходяться на шляху до щомісячних втрат: індекс S&P 500 демонструє найбільше щомісячне відсоткове падіння з лютого, а високотехнологічний Nasdaq бере курс на найбільше щомісячне падіння цього року.

Низка економічних показників загалом здивувала зниженням, у тому числі кількість робочих місць у приватному секторі, що показало щомісячне падіння на 52,3%, а падіння ВВП у другому кварталі було значно сильнішим, до 1,7% за квартал у річному обчисленні.

Слабкі економічні дані можуть стати гарною новиною для процентних ставок, оскільки вони можуть дати Федеральній резервній системі обґрунтування для збереження ключових процентних ставок на засіданні з грошово-кредитної політики наступного місяця.

"Цілком очевидно, що посилення політики ФРС дає бажаний ефект, і це відбивається на кількості створених і відкритих робочих місць", - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент Wealthspire Advisors у Нью-Йорку. «На даний момент цілком імовірно, що зі статистичної точки зору ми не побачимо цьогорічної рецесії».

Томас Мартін, старший портфельний менеджер GLOBALT в Атланті, погодився.

«(Ці дані) відповідають ідеї про те, що центральні банки мають ще одну точку даних, яка дозволяє їм більш комфортно зберігати стабільність, а не вибирати подальше підвищення ставок», - сказав Мартін.

За даними інструменту FedWatch від CME, наразі фінансові ринки оцінюють ймовірність вересневої паузи ФРС у 88,5%.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 37,7 пункту, або 0,11%, до 34 890,37, S&P 500 додав 17,24 пункту, або 0,38%, до 4 514,87, а індекс Nasdaq Composite додав 75, 55 пунктів, або 0,54%, до 14 019,31.

З іншого боку Атлантики європейські фондові індекси закрилися помірним зниженням, знизившись із двотижневого максимуму, оскільки слабкість сектора комунальних послуг була компенсована зростанням страхування та основних ресурсів.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 втратив 0,15%, а індекс акцій MSCI у всьому світі зріс на 0,46%.

Акції ринків, що розвиваються, зросли на 0,11%. Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії закрився на 0,41% вище, а японський Nikkei зріс на 0,33%.

Долар США продовжив свої втрати, досягнувши двотижневого мінімуму по відношенню до кошика світових валют на тлі економічних даних, що розчаровують.

Індекс долара впав на 0,32%, євро зріс на 0,4% - до $1,0921.

Японська єна ослабла на 0,26% по відношенню до долара США до 146,29 за долар, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2717, що на 0,63% вище за день.

Прибутковість казначейських облігацій США практично не змінилася в ході нестабільних торгів після досягнення тритижневого мінімуму на початку сесії, оскільки повільніше, ніж очікувалося, економічне зростання знизило ймовірність подальшого підвищення процентних ставок у наступні кілька місяців.

Базові 10-річні облігації востаннє зросли в ціні на 1/32 і досягли прибутковості 4,1178% із 4,122% пізно ввечері у вівторок.

Востаннє ціна 30-річних облігацій зросла на 4/32 і склала 4,2294% із 4,237% пізно ввечері у вівторок.