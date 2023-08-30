Ціни на золото тримаються на 3-тижневому максимумі по відношенню до долара, доходність падає на тлі слабких даних

У середу ціни на золото стабілізувалися на тритижневому максимумі, чому сприяло ослаблення долара, оскільки слабкіші, ніж очікувалося, економічні дані зі США посилили ставки на те, що Федеральна резервна система матиме обмежений потенціал для продовження підвищення ставок.

Минулого тижня жовтий метал продемонстрував сильне зростання, чому також сприяв певний попит на безпечні активи, оскільки трейдери стали більш невпевненими щодо економічних перспектив США.

Але подальше зростання цін на золото було затьмарене перспективою того, що ставки в США залишаться високими протягом тривалого часу, а на прогноз ставок цього тижня впливатиме безліч економічних показників.

О 00:33 за східним часом (04:33 за Грінвічем) спотове золото впало на 0,1% до $1936,45 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,1% до $1963,85 за унцію. Обидва інструменти у вівторок зросли майже на 1% кожен і досягли найвищого рівня з початку серпня.

Долар стабілізувався після недавніх втрат у середу, як і прибутковість казначейських облігацій. Обидва вони різко впали на попередній сесії на тлі слабших, ніж очікувалося, кількості вакансій та даних щодо споживчої довіри.

В даний час основна увага приділяється більш ключовим економічним показникам, а переглянуті дані щодо економічного зростання у другому кварталі будуть опубліковані пізніше у середу. Дані щодо витрат на особисте споживання, ключовий показник інфляції ФРС, будуть опубліковані в четвер, а дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі за серпень будуть опубліковані у п'ятницю.

Будь-які ознаки охолодження інфляції у США та активності на ринку праці позбавляють ФРС стимулів для подальшого підвищення процентних ставок. Але з огляду на те, що центральний банк дав зрозуміти, що ставки в США залишатимуться високими ще довгий час, очікується, що золото побачить обмежене полегшення, поки центральний банк не вирішить розпочати зниження ставок наступного року.

Вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестування в недохідні активи - угода, яка завдала удару по золоту за останній рік.

Серед промислових металів ціни на мідь впали в середу, скасувавши деяке зростання, що спостерігалося цього тижня, оскільки слабкі дані щодо США посилили певні побоювання з приводу уповільнення економічної активності.

У той час, як слабкість долара обмежила втрати червоного металу, на нього також вплинула невизначеність щодо великого імпортера Китаю, особливо тому, що Пекін не виявляв жодних ознак надання фінансової підтримки економіці.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,4% - до $3,8217 за фунт.

В даний час основна увага приділяється ключовим даним індексу менеджерів із закупівель з Китаю, які вийдуть у четвер, щоб отримати більше інформації про ділову активність у найбільшому у світі імпортері міді.