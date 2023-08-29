Курс долара пригнічений, оскільки ринки готуються до низки даних; єна під тиском

Курс долара США у вівторок знизився, оскільки трейдери уникали робити великі ставки напередодні виходу безлічі економічних даних, тоді як єна коливалася поблизу рівнів, які викликали інтервенції минулого року.

Відносно кошика валют долар знизився на 0,058% до 103,87 після падіння на 0,2% у понеділок.

Індекс зріс на 2% цього місяця і завершує серію зростання протягом шести тижнів поспіль, оскільки стійкі економічні дані США посилили очікування, що ставки можуть залишатися високими протягом тривалого часу.

Ця точка зору отримала ще більшу підтримку після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл припустив у п'ятницю, що подальше підвищення процентних ставок може бути необхідним для охолодження все ще надто високої інфляції, хоча його обіцянка діяти обережно на майбутніх засіданнях створювала деяку невизначеність.

Оскільки центральний банк США наголошує, що динаміка ставок сильно залежатиме від даних, цього тижня увага буде зосереджена на низці економічних показників, включаючи заробітну плату та витрати на особисте споживання.

Залежні від даних центральні банки роблять валютний ринок сприйнятливим до останніх основних індикаторів, йдеться у замітці стратегів BofA Global Research.

«Якщо економічне зростання в США почне сповільнюватися, ринок знову зосередиться на швидшому зниженні ставок з боку ФРС. І навпаки, інфляція, що відновлюється, може створити ризики надмірного посилення в усьому світі, створюючи великі ризики «жорсткої посадки».

По-перше, сьогодні будуть опубліковані дані про вакансії за липень. Економісти, опитані агентством Reuters, очікують, що кількість вакансій складе 9,465 мільйона, трохи знизившись порівняно з червнем.

Керол Конг, валютний стратег Банку Співдружності Австралії, сказала, що сильніші, ніж очікувалося, дані про зайнятість можуть підвищити ринкові ціни на чергове підвищення ставок ФРС і підштовхнути долар нагору.

Ринки оцінюють у 78% ймовірність того, що ФРС збереже процентні ставки наступного місяця, як показав інструмент CME FedWatch, але ймовірність підвищення на листопадовому засіданні зараз становить 62% порівняно з 42% тижнем раніше.

"Наш базовий сценарій полягає в тому, що ФРС завершила цикл посилення ставок і почне цикл пом'якшення в березні 2024 року", - сказав Конг з ЦБ.

«Однак яструбині коментарі Пауелла у Джексон-Хоулі припускають, що ризики зміщені у бік посилення монетарної політики та пізнішого початку циклу пом'якшення».

Зростання розриву у відсоткових ставках між Японією та Сполученими Штатами чинить тиск на єну, а низька прибутковість країни робить валюту легкою мішенню для коротких продажів та фінансування угод.

Єна практично не змінилася і склала 146,43 за долар, але залишилася близько 146,75, найнижчого рівня з 9 листопада. Азіатська валюта за рік впала приблизно на 11% до долара.

Насторожені трейдери стежать за будь-якими ознаками втручання з боку японської влади.

Японія втрутилася на валютні ринки у вересні минулого року, коли долар піднявся вище 145 єн, що спонукало Міністерство фінансів купити єну та опустити пару назад приблизно до 140 єн.

"Якщо дані США і, отже, прибутковість облігацій США залишаться стійкими, ми можемо побачити посилення тиску на єну", - сказав Чару Чанана, ринковий стратег Saxo.

Чанана сказав, що загроза інтервенції знизилася до рівня нижче 150 з огляду на відсутність будь-яких коментарів, пов'язаних з валютою, з боку керуючого Банку Японії Кадзуо Уеди на конференції в Джексон-Хоулі, а також жодних ознак словесного втручання.

Євро виріс на 0,12% до $1,083 напередодні виходу цього тижня даних щодо інфляції в єврозоні. Єдина валюта росте другий день поспіль, відійшовши від двомісячного мінімуму, досягнутого минулого тижня.

Востаннє фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2623, піднявшись на 0,16% за день, також відірвавшись від двомісячних мінімумів минулого тижня.

Австралійський долар виріс на 0,26% до $0,645, а новозеландський долар додав 0,19% до $0,592.