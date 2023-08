Азіатські акції падають після недовгого ралі акцій виробників у сфері високих технологій

Більшість азіатських акцій різко впали в п'ятницю, при цьому акції технологічних компаній продемонстрували різкий розворот, оскільки ринки загалом стали не схильні до ризику напередодні нових сигналів щодо грошово-кредитної політики від симпозіуму в Джексон-Хоулі.

Хоча позитивні результати від виробника чіпів Nvidia Corp надали деяку підтримку акціям регіональних технологічних компаній цього тижня, вони були значною мірою нівельовані побоюваннями щодо більш агресивних сигналів з боку Федеральної резервної системи, зокрема голови Джерома Пауелла, який збирається виступити на симпозі в Джексон-Хоулі.

Інвестори зафіксували високий прибуток на акціях технологічних компаній, які зросли напередодні та після результатів Nvidia.

Регіональні акції також слабо випереджали Волл-стріт, оскільки американські індекси впали відразу на тлі тиску з боку високих прибутків, а дані показали, що ринок праці залишається сильним, що вказує на яструбиний прогноз за відсотковими ставками.

Азіатські біржі з технологічним сектором показали найгірші результати за день: гонконзька Hang Seng та південнокорейська KOSPI впали на 1% та 0,6% відповідно.

Акції компаній-виробників чіпів пам'яті Samsung Electronics Co Ltd та SK Hynix Inc, обидві з яких продемонстрували сильне зростання на початку цього тижня, впали на 1,5-3%, тоді як акції Baidu Inc, Alibaba Group і Tencent Holdings - трійки найбільших технологічних компаній Китаю - впала між 0,7% і 2%.

Акції TSMC, найбільшого виробника мікросхем в Азії, впали майже на 3%, а зважений тайванський індекс впав на 1,1%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на слабке відкриття, при цьому акції важковагових технологічних компаній, як очікується, зазнають різких втрат.

У той час як акції регіональних технологічних компаній продемонстрували значне зростання після того, як Nvidia відзначила зростання попиту на розробки в галузі штучного інтелекту цього року, перспектива більш високих процентних ставок та погіршення економічних умов значно компенсували цей оптимізм.

Японський Nikkei 225 впав майже на 2%, а TOPIX втратив 0,7% на тлі різкого падіння акцій технологічних компаній, а також побоювань щодо погіршення торгових зв'язків із Китаєм.

Акції виробника чипового обладнання Advantest Corp. впали на 10% і показали найгірші результати на індексі Nikkei 225. Акції компанії перевернули все своє зростання, досягнуте раніше на тижні.

Китай заборонив імпорт морепродуктів із країни, пославшись на побоювання з приводу радіоактивного забруднення, оскільки Японія почала скидати забруднену воду з АЕС Фукусіма до Тихого океану.

Китай є найбільшим експортним ринком морепродуктів Японії, хоча експорт морських продуктів становить менше ніж 1% від загального експорту Японії.

Акції Китаю також були вражені прибутковістю казначейських облігацій США, що досягла максимуму за кілька десятиліть, оскільки ринки побоювалися потенційно агресивних сигналів щодо грошово-кредитної політики США від Пауелла пізніше того ж дня.

Аналітики попереджають, що Пауелл може віщувати настання ери вищих базових процентних ставок, що є поганою ознакою для ринків, орієнтованих на ризик, оскільки грошово-кредитні умови посилюються.

Ця ідея чинила тиск на ширші азіатські ринки: австралійський індекс ASX 200 знизився на 1%. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite також впали на 0,2% кожен.

Крім Пауелла, керівники центральних банків Японії та Європи також збираються виступити в Джексон-Хоул, потенційно пропонуючи більше інформації щодо політики.