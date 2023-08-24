Ціни на золото досягли 2-тижневого максимуму, оскільки слабкі індекси ділової активності завдають шкоди долару та прибутковості

Ціни на золото зросли до двотижневого максимуму в четвер, оскільки більш слабкі, ніж очікувалося, дані про ділову активність у США посилили ставки на те, що Федеральна резервна система матиме обмежений потенціал для подальшого підвищення відсоткових ставок.

Ціни зростали п'яту сесію поспіль, відновлюючись після п'ятимісячного мінімуму, досягнутого раніше у серпні, оскільки прибутковість долара та казначейських облігацій відступила від недавніх піків. Спотове золото також впевнено повернуло собі ключовий рівень $1900 за унцію.

Але трейдери все ще залишаються у напрузі перед симпозіумом у Джексон-Хоулі, який розпочнеться сьогодні і, як очікується, дасть більше інформації про грошово-кредитну політику США.

О 00:07 за східним часом (04:07 за Грінвічем) спотове золото зросло на 0,3% до $1920,67 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,1% до $1948,75 за унцію.

Долар різко впав із двомісячного максимуму в одноденній торгівлі, у той час як дохідність казначейських облігацій впала з багаторічних піків, оскільки дані індексу менеджерів із закупівель показали, що ділова активність у США в серпні практично не зросла.

Ці дані породили ставки на те, що погіршення економічних умов у США не дасть ФРС можливості подальшого підвищення ставок - сценарій, який може принести деяке полегшення ринкам металів.

Але багато хто очікує, що ставки в США залишаться високими протягом тривалого часу, що є обмеженим потенціалом зростання золота, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки. Ця угода завдала збитків золоту минулого року і, як очікується, обмежить якесь значне зростання жовтого металу.

В даний час основна увага приділяється виступу голови ФРС Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул у п'ятницю, при цьому аналітики попереджають, що стійка інфляція та сильний ринок праці все ще можуть спричинити яструбиний прогноз з боку голови ФРС.

Серед промислових металів ціни на мідь у четвер трохи знизилися: ф'ючерси впали на 0,2% - до $3,8040 за фунт.

Ціни на червоний метал різко зросли за останні дві сесії, чому сприяло ослаблення долара та надії на посилення стимулюючих заходів у Китаї.

Але це ралі було дещо зупинено слабкими показниками PMI у США та єврозоні, які показали, що виробнича активність у найбільших економіках світу сповільнюється на тлі високих процентних ставок.

В даний час основна увага приділяється показникам PMI у Китаї, які мають вийти наступного тижня, щоб оцінити економічну міць найбільшого у світі імпортера міді.