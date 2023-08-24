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Слабкі дані тягнуть долар назад напередодні зустрічі в Джексон-Холі

08:00 24.08.2023 |

Фінанси

 

У четвер долар різко відкотився до азіатських валют після того, як слабші, ніж очікувалося, дані світової економіки спотворили прогноз за відсотковими ставками і призвели до зниження прибутковості американських облігацій напередодні симпозіуму Федеральної резервної системи в Джексон-Хоулі.

Австралійський долар, який вже кілька місяців зазнає ударів через ознаки уповільнення зростання Китаю та стійкості США, підскочив на 0,9% за ніч після того, як індекси PMI у сфері виробництва та послуг США не виправдали очікувань.

"Слабші, ніж очікувалося... дані змусили ринки знизити свої очікування щодо політики США", - заявила валютний стратег Банку Співдружності Австралії Керол Конг. Наступним фокусом уваги напередодні п'ятничного виступу голови ФРС Джерома Пауелла стануть заявки на допомогу з безробіття.

Новозеландський долар також підскочив за ніч, як і єна, яка вперше за понад тиждень перевищила позначку 145 за долар, йдучи за різким зниженням прибутковості казначейських облігацій США.

Подальший рух основних пар був лише незначним на ранкових торгах в Азії, внаслідок чого австралійський долар становив 0,6479 долара, ківі - 0,5976 долара, а єна трохи зміцнилася до 144,64 долара.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика шести основних валют, залишається вищим протягом місяця, але за ніч упав приблизно на 0,2%. Дані PMI у всьому світі були слабкими, що стримало зростання євро і змусило фунт зробити широкомасштабне коливання, перш ніж він стабілізувався на рівні $1,2717.

На початку азіатських торгів євро тримався на рівні 1,0865 дол.

Як показали нічні опитування, скорочення промислового виробництва в Європі продовжилося, а активність у сфері послуг зменшилася. Обсяг промислового виробництва у Великій Британії впав, внаслідок чого економіка опинилася на шляху до рецесії. Зростання ділової активності в США було найслабшим з лютого, оскільки економіка, схоже, починає сповільнюватися.

Прибутковість десятирічних облігацій США впала на 13 базисних пунктів (б.п.) до 4,198%, що стало різким одноденним падінням за більш ніж три місяці, що частково пом'якшило нещодавнє зростання.

"Кореляція долара з різницею у відсоткових ставках була дуже сильною в останні тижні", - сказав Стів Інгландер, керівник відділу валютних досліджень G10 у Standard Chartered.

«Однак побоювання щодо зростання світової економіки та Китаю можуть бути достатньо високими, щоб будь-яке зниження прибутковості, яке штовхає долар униз, можна було б розглядати як можливість для купівлі долара США та продажу облігацій», - сказав він.

"Нашою вихідною точкою залишається те, що долар США вразливий у середньостроковій перспективі, але в короткостроковій перспективі неясно, наскільки значне зрушення в прогнозі ФРС необхідне, щоб звернути назад поточні ринкові тенденції".

Китайський юань, який підтримувався покупками державних банків на останніх сесіях, залишався стабільним на позначці 7,2864 в умовах слабкої офшорної торгівлі.
За матеріалами: investing.com
 

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