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Ціни на золото перевищили 1900 доларів
08:37 23.08.2023 |
Ціни на золото трохи зросли в середу, отримавши деяку підтримку з боку падіння долара та прибутковості казначейських облігацій, хоча основна увага, як і раніше, зосереджена на симпозіумі в Джексон-Хоулі, який відбудеться цього тижня.
Цього тижня жовтий метал зазнав полегшення, оскільки ралі долара зупинилося на двомісячному максимумі, а прибутковість казначейських облігацій трохи впала після досягнення більш ніж 20-річного піку.
Це дозволило спотовим цінам у вівторок знову піднятися на рівень $1900 за унцію, хоча перспективи жовтого металу, як і раніше, залишалися похмурими на тлі побоювань щодо високих процентних ставок у США.
О 00:09 за східним часом (04:09 за Грінвічем) спотове золото виросло на 0,2% до $1901,31 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,2% до $1929,55 за унцію.
Ринки тепер були зосереджені виключно на виступі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла на симпозіумі у Джексон-Хоул у п'ятницю.
Аналітики попереджають, що Пауелл може віщувати настання ери вищих відсоткових ставок у США, особливо з урахуванням того, що інфляція залишається стійкою, а ринок праці сильний.
Будь-які сигнали про підвищення ставок у США, ймовірно, спровокують ще більші втрати в золоті з огляду на те, що зростання ставок збільшує альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.
Ця угода завдала збитків золоту минулого року, а в серпні метал опинився під новим тиском після того, як дані показали, що інфляція у США в липні залишалася стабільною.
Незважаючи на відновлення цього тижня, ціни на золото, як і раніше, торгуються поблизу п'ятимісячних мінімумів, причому відновлення жовтого металу, як очікується, буде недовгим, оскільки ставки в США залишаються високими протягом тривалого часу.
Серед промислових металів ціни на мідь також виграли від слабкості долара: у середу ф'ючерси зросли на 0,4% до $3,7707 за фунт.
Інвестори очікували виходу безлічі індексів менеджерів із закупівель (PMI) у США та єврозоні, які мають вийти пізніше того ж дня, щоб отримати додаткові сигнали про світову виробничу активність.
Дані з Японії та Австралії показали деяку стійкість, хоча перспективи цих двох економік залишалися під тиском через погіршення настроїв щодо Китаю.
Також у центрі уваги були подальші заходи стимулювання з боку Китаю після того, як Народний банк розчарував ринки меншим, ніж очікувалося, зниженням процентних ставок цього тижня.
Китай є найбільшим у світі імпортером міді та стикається із уповільненням економічного відновлення після COVID через перешкоди з боку слабких витрат та потенційної кризи на ринку нерухомості.
Побоювання щодо Китаю також вплинули на ціни на мідь минулого року.
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