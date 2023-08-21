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Золото зростає, мідь стримана після того, як Китай знизив ставки
07:51 21.08.2023 |
Ціни на золото трохи зросли у понеділок, стабілізувавшись після різких втрат за останні чотири тижні, оскільки ринки очікували нових сигналів про грошово-кредитну політику США, тоді як ціни на мідь залишилися без змін після того, як зниження процентної ставки в Китаї не виправдало очікувань.
Цього тижня основну увагу буде приділено симпозіуму в Джексон-Хоулі, який відбудеться у четвер і п'ятницю, де голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл, як очікується, запропонує більше сигналів про динаміку процентних ставок у США.
Ціни на золото дещо компенсували нещодавні втрати після того, як впали нижче за ключовий рівень у 1900 доларів за унцію, побачивши деякий попит на безпечний притулок, оскільки уповільнення зростання в Китаї також вплинуло на настрої. Народний банк Китаю значною мірою не виправдав ринкових очікувань, змінивши базову ставку за кредитом (LPR) у понеділок.
Спотове золото о 00:16 за східним часом ( 04:16 за Грінвічем) зросло на 0,2% до 1892,68 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото із закінченням терміну дії у грудні зросли на 0,3% до 1921,95 долара за унцію. Обидва інструменти, як і раніше, торгувалися поблизу п'ятимісячного мінімуму.
Очікується, що найближчими днями золото торгуватиметься у вузькому діапазоні, оскільки інвестори причаїлися напередодні симпозіуму в Джексон-Хоул, який відбудеться цього тижня.
Сильна інфляція у США та показники ринку праці сильно вплинули на ціни на золото останніми тижнями, оскільки ринки почали оцінювати ймовірність підвищення процентних ставок. Тепер очікується, що Пауелл проллє більше світла на плани банку за ставками після того, як протокол липневого засідання ФРС показав, що більшість політиків підтримували вищі ставки для стримування стійкої інфляції.
Прибутковість долара та казначейських облігацій зросла на очікуваннях вищих ставок, що, своєю чергою, вплинуло на золото та інші нерентабельні активи. Зростання відсоткових ставок збільшило альтернативну вартість володіння золотом за останній рік, внаслідок чого більшість трейдерів віддали перевагу долару як прихістку.
Серед промислових металів ціни на мідь практично не змінилися, незважаючи на те, що найбільший імпортер, Китай, розчарував ринки зниженням ставки.
Ф'ючерси на мідь залишилися без змін на рівні 3,7207 доларів за фунт.
Народний банк Китаю знизив річну ставку LPR на 10 базисних пунктів (б.п.) до 3,45%, тоді як 5-річну ставку LPR залишив без змін на рівні 4,20%. Аналітики прогнозували зниження кожної ставки не менш як на 15 базисних пунктів.
Цей крок сигналізував про те, що найбільший у світі імпортер міді має недостатньо грошових запасів, щоб продовжувати послаблювати політику і підтримувати зростання - тенденція, яка потенційно може погіршити його апетит до червоного металу.
Імпорт міді до Китаю різко впав у липні, оскільки відновлення економіки країни після COVID зникло. Це дуже вплинуло на ціни на мідь за останні три тижні.
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