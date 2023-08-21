Долар зростає, оскільки Китай розчаровує

Долар почав зміцнюватися в понеділок після п'яти тижнів зростання поспіль, оскільки інвестори з нетерпінням чекають на симпозіум Федеральної резервної системи в Джексон-Хоулі, щоб дізнатися, де ставки можуть стабілізуватися, коли розсіється запал цього циклічного підйому.

Долар минулого тижня виріс на 0,7% по відношенню до євро, трохи випередив єну і виріс більш ніж на 1% по відношенню до валют-антиподів, оскільки прибутковість казначейських облігацій США підскочила в очікуванні того, що відсоткові ставки залишаться високими на більш тривалий термін.

На початку торгів австралійський долар на рівні 0,6402 долара та новозеландський долар на рівні 0,5913 долара були трохи нижчими і незручно близькими до дев'ятимісячних мінімумів, досягнитих минулого тижня після того, як зниження ставки в Китаї не виправдало ринкових очікувань.

Китай знизив свою річну базову кредитну ставку на 10 базисних пунктів та залишив п'ятирічну ставку без змін, всупереч очікуванням економістів щодо зниження обох показників на 15 базисних пунктів.

Юань впав до рівня 7,3 за долар, незважаючи на жорстку фіксацію його торговельного діапазону центральним банком. Востаннє він торгувався на рівні 7,3011, хоча досі утримувався від мінімумів минулого тижня вище 7,31, оскільки це залучило державні банки на спотові ринки в Лондоні та Нью-Йорку як покупців.

Валюти-антиподи часто функціонують як ліквідні замінники юаня через експорт регіону до Китаю.

"На нашу думку, цього тижня австралійський долар продовжуватиме відставати", - заявили стратеги Commonwealth Bank of Australia у замітці для клієнтів.

«Ми вважаємо, що існує ризик того, що австралійський долар впаде нижче 0,60 долара до кінця року. Ймовірно, буде потрібний великий пакет стимулюючих заходів з боку Китаю, спрямований на витрати на інфраструктуру з інтенсивним використанням сировинних товарів, щоб переламати низхідний тренд».

Як і юань, єна також перебуває під наглядом за інтервенціями, впавши до рівнів, до яких влада наблизилась минулого року. На початку торгів вона залишалася стабільною на рівні 145,19 за долар.

Євро тримався на рівні 1,0871 долара. Стерлінг вагався на рівні 1,2738 долара. Швейцарський франк був трохи вищим за шеститижневий мінімум минулого тижня на рівні 0,8817 за долар.

Окрім очікування новин про стимулювання в Китаї, майбутній симпозіум у Джексон-Хоулі, на якому в п'ятницю має виступити голова ФРС Джером Пауелл, є основним напрямом діяльності ринків і може задати напрям прибутковості в США.

Прибутковість десятирічних облігацій зросла на 14 базисних пунктів за тиждень і досягла 10-місячного максимуму 4,328%, що тотожно до 15-річного максимуму. Прибутковість тридцятирічних облігацій зросла майже на 11 базисних пунктів до найвищого рівня за понад десятиліття.

Тема цьогорічних зборів у Вайомінгу - «структурні зрушення у світовій економіці».

"Дві речі, які можуть виникнути: десятиліття наднизьких ставок, що підтримуються наднизькою інфляцією, можуть закінчитися", - сказав Вішну Варатан, голова відділу економіки та стратегії Mizuho Bank у Сінгапурі.

«І глобальні політики можуть надати перевагу деякому часу підтримувати обмежувальні реальні ставки, тим самим зберігаючи ризики, пов'язані з нестійкою інфляцією».

Біткойн, який минулого тижня впав до двомісячного мінімуму, оскільки зростання прибутковості в США та уповільнення економіки Китаю викликали хвилю продажів, скоротив ці втрати до 26 129 доларів.