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Золото відчуло деяке полегшення, оскільки долар падає; підвищення ставки віщує хмарні перспективи
08:58 18.08.2023 |
Ціни на золото трохи зросли в п'ятницю, відновившись після п'ятимісячного мінімуму, оскільки долар трохи зафіксував прибуток, хоча побоювання щодо високих процентних ставок у США чинили тиск на ринки металів.
Ціни були налаштовані на втрати четвертий тиждень поспіль, оскільки сильні дані щодо ринку праці та яструбині сигнали Федеральної резервної системи зберігали позиції ринків щодо більш високих процентних ставок у США.
Спотові ціни цього тижня також втратили ключовий рівень у 1900 доларів за унцію, що може передбачати подальше ослаблення жовтого металу у короткостроковій перспективі.
Спотове золото о 00:00 за східним часом ( 04:00 за Грінвічем) зросло на 0,2% до 1893,05 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото із закінченням терміну дії у грудні зросли на 0,4% до 1922,15 долара за унцію. Обидва інструменти мали втратити більше 1% цього тижня.
Долар упав на 0,3% на азіатських торгах на тлі деякої фіксації прибутку після того, як долар досяг більш ніж двомісячного максимуму по відношенню до кошика валют.
Долар також має зрости на 0,5% цього тижня, оскільки сильні економічні показники США та яструбині сигнали з протоколів липневого засідання ФРС підвищили ставки на те, що ставки в США довше залишатимуться вищими.
У той час як ФРС відзначила ще одне підвищення цього року, перспектива вищих відсоткових ставок у США не обіцяє нічого хорошого для ринків золота, враховуючи, що вона збільшує альтернативні витрати володіння нерентабельними активами. Ця торгівля завдавала удару по золоту в 2022 році й досі обмежувала будь-яке значне зростання жовтого металу.
Очікування додаткових сигналів грошово-кредитної політики та економіки від симпозіуму в Джексон-Хоулі наступного тижня також призвело до того, що позиціонування було зміщене в основному у бік долара, і змусило інвесторів з обережністю ставитися до ринків металів.
Тиск на золото також спричинив стрибок прибутковості казначейських облігацій США. Ставка за 10-річними облігаціями зросла до рівня, що востаннє спостерігався під час фінансової кризи 2008 року.
Ціни на мідь зросли в п'ятницю, отримавши деяку підтримку сигналів про додаткову підтримку в Китаї.
Ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до 3,6932 долара за фунт. Але ф'ючерси, як і раніше, мали втратити близько 0,7% цього тижня.
Ціни на червоний метал відновилися з більш ніж двомісячного мінімуму у четвер після того, як центральний банк Китаю пообіцяв звільнити більше ліквідності для підтримки повільного відновлення економіки.
Наразі очікується, що Народний банк знизить основні ставки за кредитами у понеділок, оскільки найбільший у світі імпортер міді бореться із уповільненням відновлення економіки після COVID.
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