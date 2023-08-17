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Азіатські акції падають, оскільки побоювання щодо дій ФРС шкодять тех-компаніям, а занепокоєння стосовно Китаю посилюється
08:24 17.08.2023 |
Більшість азіатських акцій впали в четвер після того, як яструбині сигнали Федеральної резервної системи спровокували глибокі втрати в акціях технологічних компаній, тоді як слабкі економічні показники посилили побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї.
Ринки також слабо випереджали індекси Волл-стріт, які закрилися зниженням під час нічних торгів через побоювання, що відновилися, з приводу зростання відсоткових ставок у США.
Технологічні азіатські індекси зазнали найбільших втрат у четвер: гонконгський індекс Hang Seng упав на 1,6%, а південнокорейський KOSPI втратив 0,6%.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 також вказують на м'якше відкриття, ймовірно через слабкість акцій технологічних компаній країни. Вищі, ніж очікувалося, показники інфляції також вплинули.
Технологічний сектор постраждав від побоювань щодо зростання відсоткових ставок у США після того, як протокол липневого засідання ФРС показав, що більшість офіціалів підтримують вищі відсоткові ставки для стримування затятої інфляції.
Банк підвищив ставки на 25 базисних пунктів у липні та відзначив потенційні підвищення, якщо інфляція в США виявиться непохитною.
Сильні показники інфляції у найбільшій економіці світу вже призвели до спаду азіатських технологічних компаній за останні три сесії, оскільки перспектива того, що ставки в США залишаться вищими протягом тривалого часу, чинила тиск на перспективи доходів від технологічної галузі.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,3% та 0,2% відповідно, продовжуючи втрачати п'яту сесію поспіль, оскільки рейтингове агентство Fitch відзначило потенційний ризик для суверенного рейтингу Китаю.
Рейтингове агентство повідомило Bloomberg, що будь-яке розширення (extension) державного боргу може призвести до перегляду рейтингу Китаю A+. Але хоча Fitch не чекає такого сценарію, рейтингове агентство також очікує, що уряд надасть невелику боргову підтримку сектору нерухомості, що коливається.
Побоювання з приводу краху боргу в секторі нерухомості Китаю були ключовим фактором настроїв на останніх сесіях, особливо у зв'язку з тим, що Country Garden Holdings, найбільший девелопер Китаю, намагається виконати свої боргові зобов'язання.
Втрати в акціях нерухомості також дуже вплинули на Hang Seng, опустивши його до дев'ятимісячного мінімуму. CSI 300 та Shanghai Composite перебували на двомісячних мінімумах.
Нині ринки очікують на додаткові заходи стимулювання з боку уряду Китаю, починаючи з потенційного зниження процентної ставки наступного тижня.
Японський індекс Nikkei 225 знизився на 1,1% після того, як дані показали, що у липні країна несподівано зіткнулася з дефіцитом торгового балансу. Експорт Японії також скоротився вперше за два роки, при цьому різко скоротилися постачання до Китаю.
Більш значне, ніж очікувалося, падіння ключового нафтового експорту Сінгапуру також вказує на посилення слабкості Китаю з огляду на те, що ця країна є найбільшим експортним напрямом острівної держави.
Більшість акцій Південно-Східної Азії впали в четвер, а акції Філіппін впали на 0,2% напередодні рішення центрального банку за процентною ставкою, прийнятого пізніше того ж дня. Очікується, що Центральний банк Філіппін збереже ставки без змін.
Побоювання з приводу Китаю призвели до зниження австралійського індексу ASX 200 на 0,9%, у той час як дані також вказували на деяке охолодження ринку праці в країні.
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