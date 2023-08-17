Долар демонструє економічну стійкість США; Австралієць падає після даних про зайнятість

Долар підштовхнув єну глибше на територію інтервенцій у четвер, оскільки стійка економіка США підкреслила необхідність підвищення відсоткових ставок на більш тривалий термін, у той час як вражаюче ультра-м'який Банк Японії щосили намагався захистити свою політичну позицію.

Австралійський долар упав після того, як рівень зайнятості в країні в липні несподівано знизився, а рівень безробіття виріс більше, ніж очікувалося.

Австралійський долар впав майже на 1% після публікації даних, потягнувши новозеландський долар.

Єна на початку торгів в Азії досягла дна на рівні 146,565 за долар, найнижчого рівня з листопада, знову опинившись під тиском у результаті різниці відсоткових ставок між США та Японією.

Хоча більшість грошових ринків очікують, що Федеральна резервна система збереже процентні ставки у вересні, а деякі роблять ставки на те, що центральний банк, можливо, вже завершив свій цикл посилення, нещодавній випуск стійких економічних даних США зміцнив думку про те, що процентні ставки залишаться на обмежувальні рівні протягом певного часу.

Дані в середу показали, що будівництво будинків на одну сім'ю в США різко зросло в липні, а дозволів на майбутнє побільшало, тоді як окремий звіт показав, що виробництво на американських заводах несподівано відновилося минулого місяця.

"У нас є США, які все ще залишаються дуже стійкими під вагою високих відсоткових ставок", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

«Незважаючи на те, що інфляція значно знизилася, вона все ще далека від цільового рівня (ФРС) у 2%, тому я думаю, що FOMC доведеться набратися терпіння та підтримувати грошово-кредитну політику на обмежувальному рівні, щоб виграти цю останню милю проти інфляції ».

Це створить проблеми для єни, яка бореться з зростаючою різницею у відсоткових ставках з того часу, як минулого року ФРС почала цикл посилення, в той час як Банк Японії продовжує підтримувати наднизькі відсоткові ставки в Японії.

Японська валюта перебуває під пильним наглядом відтоді, як минулої п'ятниці вперше за дев'ять місяців вона торкнулася ключового рівня 145 за долар, перейшовши в зону, що викликала інтервенцію японської влади у вересні та жовтні минулого року.

"Це різке зростання пари долар/єна безумовно збільшило ризик того, що японській владі доведеться знову вийти на валютний ринок, щоб підтримати ієну", - сказав Конг.

Євро впав на 0,07% до 1,08695 доларів, а фунт стерлінгів впав на 0,1% до 1,27195 доларів.

Незважаючи на різке зниження загального рівня інфляції у Великій Британії, ключові показники зростання цін, що відстежуються Банком Англії, у липні не знизилися, як показали дані в середу.

"Ми очікуємо підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів як у вересні, так і в листопаді, за максимальної облікової ставки в 5,75%", - сказав економіст Wells Fargo Нік Бенненбрук про перспективи грошово-кредитної політики Банку Англії . «Наша думка як і раніше полягає у повільнішому зростанні у Великій Британії і, зрештою, в помірній рецесії».

Австралійський долар впав на 0,9% до мінімуму в 0,6365 долара після публікації даних про зайнятість, тоді як його новозеландський аналог упав більш ніж на 0,5% до 0,5903 долара, що є найнижчим рівнем з листопада.

"Нарешті в даних про зайнятість з'являються тріщини, і це має розвіяти будь-які сумніви в тому, що (Резервний банк Австралії) закінчив підйом", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index. "Наскільки я розумію зараз, вони зупинилися на рівні 4,1%, з постійно слабкими даними з Китаю та ослабленням (Народного банку Китаю), що збільшує ймовірність пікової ставки".

Дві протилежні валюти, які часто використовуються як ліквідні замінники юаня, також постраждали за останні кілька сесій внаслідок погіршення перспектив економіки Китаю.

Офшорний юань сягнув нового дев'ятимісячного мінімуму 7,3470 за долар.

«З огляду на різке погіршення стану китайської економіки... політики стали більш невідкладними, тому я думаю, що зараз більш висока ймовірність того, що вони будуть змушені оголосити про ще якийсь суттєвий пакет фіскальних стимулів», - сказав Конг із ЦБ.

Індекс долара США сягнув двомісячного максимуму 103,59.