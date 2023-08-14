Єна у мінливій торгівлі проривається вище за рівень 145/$ , долар зміцнюється

У понеділок єна була волатильною після того, як впала до долара до найнижчого рівня за рік, пробивши ключовий рівень 145, оскільки трейдери обережно шукали підказки про можливу інтервенцію, тоді як долар виріс, досягнувши місячного максимуму.

Японська єна ослабла до 145,22 за долар, найнижчий рівень з 10 листопада 2022 року, перш ніж швидко розвернутися. Востаннє це було на рівні 144,96 за долар, без змін протягом дня.

Низька дохідність Японії зробила валюту легкою мішенню для продавців коротких позицій, і фінансування угод, а розрив, що збільшується, у відсоткових ставках між Японією і США призвів до постійної слабкості єни.

Єна впала приблизно на 20% з тих пір, як Федеральна резервна система, в березні 2022 року, почала швидко підвищувати ставки для боротьби з інфляцією, що підвищується, в той час як Банк Японії, як і раніше, займає надзвичайно м'яку позицію.

Японія провела інтервенцію на валютних ринках у вересні минулого року, коли долар піднявся вище 145 ієн, що спонукало Міністерство фінансів купити єну та повернути пару назад приблизно до 140 єн. Єна за рік впала більш ніж на 9% до долара.

Оскільки єна знову вагається біля цього рівня, трейдери очікують, що японські офіційні особи незабаром почнуть попереджати про інтервенції.

Стратеги Saxo Markets заявили, що дані щодо ВВП та індексу споживчих цін у Японії на цьому тижні можуть бути ключовими, а також дані зі США, які можуть продовжити підвищувати прибутковість казначейських облігацій.

«Трейдери також продовжують стежити за тим, чи японська влада може втрутитися, але відсутність словесного втручання досі передбачає потенційне терпіння з їхнього боку».

Прибутковість казначейських облігацій була підвищена і отримала ще один імпульс у п'ятницю після того, як дані показали, що ціни виробників у США (PPI) трохи зросли в липні, більш ніж очікувалося, оскільки вартість послуг відновилася найшвидшими темпами майже за рік.

Це сталося після новин про помірне зростання споживчих цін у липні. Дані PPI викликають деякі сумніви, чи завершила Федеральна резервна система цикл підвищення процентної ставки.

Ринки вбачають майже 89% ймовірності того, що Федеральна резервна система збереже процентні ставки на своєму засіданні наступного місяця, як показав CME FedWatch tool, при цьому трейдери не очікують подальшого підвищення до кінця року.

Представники центрального банку, однак, стверджують, що ще зарано говорити про це.

Дані щодо інфляції поряд з недавніми даними щодо ринку праці вказують на те, що ФРС на своєму вересневому засіданні залишить ставки без змін, заявили аналітики ANZ, додавши, що перед засіданням ФРС буде розглянуто ще один набір даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі та даних за індексом споживчих цін.

Вони сказали, що стійкість американського споживача буде в центрі уваги після публікації даних про роздрібні продажі за липень, оскільки очікується, що зростання цін на паливо та посилення умов кредитування матимуть негативні наслідки.

Індекс долара, який вимірює валюту США щодо шести інших валют, зріс на 0,078% до 102,94, найвищого рівня з 7 липня. За місяць індекс зріс на 1%.

Євро впав на 0,09% до 1,0934 доларів, а фунт стерлінгів пасе задніх на рівні 1,2676 доларів, знизившись на 0,14% за день.

Австралійський долар упав на 0,48% до 0,647 долара, ківі впав на 0,38% до 0,596 долара. Обидві валюти антиподи були підірвані розчаровуючими даними з торгівлі та інфляції в Китаї, найбільшого покупця їх ресурсів.

У той час, як ставлення до Китаю погіршується, високочастотним даними по Китаю цього тижня може знадобитися лише невеликий удар, щоб викликати сильну позитивну реакцію в проксі Китаю, сказав голова дослідницького відділу Pepperstone Кріс Вестон.