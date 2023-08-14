Ціни на золото і мідь досягли місячного мінімуму на тлі побоювань, що відновилися, з приводу інфляції

Ціни на золото та мідь у понеділок впали до найнижчого рівня за місяць під тиском зміцнення долара, оскільки зростання інфляції в США посилило побоювання щодо підвищення процентних ставок.

Дані минулого тижня показали, що в липні інфляція в США зросла після неухильного зниження цього року, що посилило побоювання, що Федеральна резервна система буде змушена ще більше підвищити відсоткові ставки, щоб приборкати ціновий тиск.

Ця ідея підштовхнула долар угору, і в понеділок долар досяг місячного максимуму по відношенню до кошика валют. Сила долара вплинула на більшість товарів, оцінених у доларах.

Золото спот о 20:23 за східним часом ( 00:23 за Грінвічем) впало на 0,1% до 1911,69 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, в грудні впали на 0,2% до 1943,55 долара за унцію. Обидва інструменти були на найнижчому рівні з початку липня.

Дані, опубліковані у п'ятницю, показали, що інфляція індексу цін виробників США (PPI) у липні зросла більше, ніж очікувалося. Результати з'явилися через день після того, як дані показали, що інфляція індексу споживчих цін також зросла в липні.

Дані показали, що інфляція знову має тенденцію до зростання після значного зниження на початку цього року і викликали побоювання, що ФРС доведеться підвищувати ставки далі.

Ця ідея зміцнила долар, а перспектива вищих ставок також свідчила про посилення тиску на нерентабельні активи, такі як метали. Зростання відсоткових ставок збільшує альтернативну вартість інвестування в безприбуткові активи, оскільки минулого року золото зазнало різких збитків через зростання відсоткових ставок у США.

Цього року жовтий метал також трохи подешевшає, а ставки в США залишаться на 22-річному максимумі принаймні до кінця 2023 року.

Серед промислових металів, ціни на мідь впали в понеділок до місячного мінімуму, оскільки побоювання щодо уповільнення економічного зростання в Китаї, найбільшому імпортері, посилили тиск на червоний метал.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,3% - до 3,7077 долара за фунт - найнижчого рівня з кінця червня.

Слабкі дані з торгівлі та інфляції з країни за липень у поєднанні зі мізерними подробицями про нові заходи стимулювання з Пекіна призвели до суттєвого погіршення настроїв інвесторів щодо Китаю. Це також вплинуло на ціни на мідь, з огляду на те, що країна є найбільшим у світі імпортером червоного металу.

Цього тижня основну увагу буде приділено даним з промислового виробництва та роздрібним продажам, які мають бути опубліковані у вівторок. Очікується, що обидва показники продемонструють тривале зниження у липні на тлі погіршення економічної ситуації в країні.