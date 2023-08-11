Азіатські акції падають через негаразди в Китаї, індекс споживчих цін США не дає оптимізму

Ціни на нафту практично не змінилися на ранкових азіатських торгах, оскільки інвестори зіставили оптимістичні прогнози попиту з боку групи виробників ОПЕК зі змішаними економічними даними з найбільшого імпортера Китаю.

Нафта марки Brent о 03:10 за Грінвічем подешевшала на 4 центи до 86,36 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 2 центи до 82,80 долара за барель.

Обидва еталони демонструють стійке ралі з червня: нафта марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалася в четвер на найвищому рівні цього року, а ціна на нафту марки Brent досягла найкращої ціни з січня.

"Нафтові ринки, можливо, були перекуплені через багатотижневе ралі, хоча скорочення видобутку ОПЕК+ і поліпшення прогнозів попиту залишалися бугаєвими факторами", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets в Окленді.

Організація країн-експортерів нафти заявила в четвер, що очікує в 2024 році зростання світового попиту на нафту на 2,25 млн. барелів на добу, в порівнянні зі зростанням на 2,44 млн. барелів на добу в 2023 році. Обидва прогнози не змінилися порівняно з минулим місяцем.

Очікується, що в 2024 році «стійке» економічне зростання на тлі поліпшень, що продовжуються в Китаї, підвищить споживання нафти, додав він.

Настрої учасників ринку також покращилися завдяки опублікованим у четвер даними щодо споживчих цін у США за липень, які викликали чутки про те, що Федеральна резервна система наближається до завершення циклу агресивного підвищення ставок.

Тим не менш, Тен також зазначив, що «мляві економічні дані Китаю та відступ на Волл-стріт впливають на схильність до ризику, а зміцнення долара також чинить тиск на ціни на сировинні товари».

У той час, як митні дані показали зростання імпорту сирої нафти в річному обчисленні, загальний експорт Китаю впав на 14,5% порівняно з минулим роком, при цьому місячний імпорт сирої нафти знизився з майже рекордних максимумів червня до найнижчого рівня з січня.

Дані цього тижня також показали, що споживчі ціни в Китаї впали до рівня дефляції, а заводські ціни в липні продовжили знижуватися, що викликало занепокоєння попитом на пальне в другій за величиною економіці світу.

Щодо пропозиції, ціни підтримуються продовженням скорочення видобутку Саудівською Аравією та Росією, а також побоюваннями щодо пропозиції, викликаними потенційним конфліктом між Росією та Україною, який може порушити постачання російської нафти до Чорноморського регіону.

Баден Мур, голова відділу сировинних та вуглецевих ринків у Національному банку Австралії, сказав, що ринки сирої нафти, ймовірно, продемонструють дефіцит пропозиції у другій половині цього року, але це буде менше за прогноз ОПЕК щодо дефіциту близько 2 мільйонів барелів на день у другій половині цього року.

"Хоча наш прогноз дефіциту пропозиції нижчий, ми очікуємо, що цього буде достатньо, щоб підняти ціни вище 90 доларів США за барель у другаму півріччі 23 року", - додав Мур.