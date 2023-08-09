Ціни на золото досягли 1-місячного мінімуму, мідь падає, тому що відмова від ризику сприяє долару

Ціни на золото в середу стабілізувалися близько місячного мінімуму, оскільки погіршення настроїв на ринку та перспектива подальшого підвищення ставок Федеральної резервної системи підштовхнули інвесторів до долара.

Ціни на мідь продовжили свої недавні втрати, оскільки невтішні дані про торгівлю від головного експортера, Китаю, вказали на послаблення попиту на червоний метал.

Зміцнення долара викликало депресію на ринках металів загалом, оскільки інвестори очікують на нові економічні сигнали від даних щодо інфляції індексу споживчих цін (ІСЦ) США, які мають вийти в четвер.

Інвестори тримаються долара США як кращого прихістку напередодні даних щодо інфляції, оскільки глобальне ставлення до ризику погіршилося після того, як агентство Moody's знизило рейтинги кількох американських банків, а дані про торгівлю Китаю розчарували.

Недохідні активи, такі як золото та інші дорогоцінні метали, цього тижня зазнали різких втрат. Спотове золото о 20:12 за східним часом (00:12 за Грінвічем) стабілізувалося на місячному мінімумі $1926,20 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото із закінченням терміну в грудні залишилися без змін на рівні $1960,05 за унцію. Обидва інструменти торгувалися з тижневим зниженням майже на 1%.

Тепер основна увага приділяється даними ІСЦ США, щоб отримати більше інформації про найбільшу економіку світу та шляхи грошово-кредитної політики.

Очікується, що інфляція у липні трохи зросте порівняно з попереднім місяцем, залишаючись стійкою та потенційно спричиняючи нові підвищення процентних ставок ФРС.

Коментарі представників ФРС також мають з'явитись найближчими днями. Раніше цього тижня чиновники відзначили змішані перспективи подальшого підвищення ставок. Поки що ФРС дала зрозуміти, що цього року вона підвищить ставки щонайменше ще раз.

Але банк також дав зрозуміти, що ставки залишатимуться високими довше - сценарій, який не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото. Зростання процентних ставок збільшує альтернативну вартість володіння такими активами.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до 3,7743 долара за фунт, коливаючись поблизу найслабшого рівня майже за місяць. Вони також торгувалися на 2,4% нижче цього тижня.

Червоний метал постраждав від слабших, ніж очікувалося, даних із торгівлі Китаю у вівторок, які показали, що як імпорт, так і експорт впали в липні.

Імпорт міді до Китаю також скоротився протягом місяця, що вказує на те, що економічні потрясіння у найбільшому у світі імпортері міді тепер починають позначатися на його апетиті до червоного металу.

Китай щосили намагається підтримати повільне відновлення економіки після COVID і, ймовірно, просигналізує про додаткові заходи стимулювання в найближчі місяці.

Ринки також очікують на нові сигнали по Китаю від даних щодо інфляції, які будуть опубліковані пізніше в середу.