Азіатські акції знижуються на тлі сигналів про зайнятість у США та напередодні даних з інфляції

Більшість азіатських акцій у понеділок коливалися від нуля до мінімуму, дотримуючись змішаних сигналів від даних про зайнятість у США, опублікованих минулого тижня, і зараз основна увага приділяється цілій низці основних звітів про прибутки та збитки, а також інфляційним сигналам у найбільших економіках світу.

Минулого тижня на регіональних ринках спостерігався спад, оскільки зниження суверенного рейтингу США, зростання прибутковості казначейських облігацій та слабкі економічні дані Китаю підірвали апетит до ринків, орієнтованих на ризик.

Китайські акції показали найгірші результати в понеділок: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite знизилися на 0,7% та 0,5% відповідно. Втрати китайських акцій також призвели до зниження гонконзького індексу Hang Seng на 0,2%, оскільки інвестори очікували від уряду більш конкретних заходів стимулювання.

Інвестори також зафіксували прибуток після сильного зростання за останні два місяці, особливо в індійських та японських акціях.

Японський індекс Nikkei 225 у понеділок практично не змінився, тоді як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися із невеликим плюсом. Обидва індекси різко впали минулого тижня після того, як досягли багаторічних максимумів у червні та липні.

Австралійський ASX 200 впав на 0,4%, а південнокорейський KOSPI - на 0,1%. Дані у п'ятницю показали, що кількість робочих місць у США у липні скоротилася більше, ніж очікувалося. Але несподіване падіння рівня безробіття та сильне зростання заробітної плати показали, що ринок праці залишається напруженим, що може призвести до подальшого підвищення ставок з боку Федеральної резервної системи.

Цього тижня основну увагу буде приділено звітам про прибутки та збитки деяких найбільших компаній Азії.

Китайський гігант електронної комерції Alibaba Group Holding Ltd збирається цього четверга звітувати про доходи за червень, потенційно запропонувавши додаткові сигнали для китайських споживачів.

Очікується також, що Alibaba викладе докладнішу інформацію про свій план поділу на шість окремих компаній.

Японські технологічні гіганти Sony Corp та SoftBank Group Corp. також мають звітувати про квартальний прибуток цього тижня, а Commonwealth Bank Of Australia, найбільший банк Австралії, звітуватиме про свій прибуток за рік до 30 червня в середу.

Основна увага буде зосереджена на тому, як найбільші азіатські компанії впоралися зі зростанням світових відсоткових ставок, і чи позначилося погіршення економічних умов на доходах корпорацій.

Цього тижня ринки також очікували на ключові показники інфляції в США та Китаї, причому останній, як очікується, наблизиться до дезінфляції на тлі уповільнення відновлення економіки після COVID.

Цього тижня буде опубліковано дані про торгівлю Китаю, які, як очікується, нададуть більше інформації про найбільшу економіку Азії, яка бореться з ослабленням місцевого та зарубіжного попиту на товари.

Цього тижня ринки загалом зосереджені на ключових даних щодо інфляції індексу споживчих цін у США, які, як очікується, вплинуть на грошово-кредитну політику та потенційно вплинуть на майбутні відсоткові ставки.