Долар бореться перед звітом про зайнятість

Долар відкотився від чотиритижневого максимуму по відношенню до основних валют у п'ятницю, оскільки інвестори очікують на звіт про ключові робочі місця, який може вплинути на траєкторію відсоткових ставок у США.

Фунт стерлінгів торгувався трохи вище після відновлення втрат, що були спричинені рішенням Банку Англії про зниження рівня підвищення ставки до чверті пункту.

Цього тижня єна коливалася близько середини свого торговельного діапазону, оскільки трейдери намагалися оцінити толерантність Банку Японії до більш високих доходів після несподіваного коригування політики минулого тижня.

Тим часом чутливий до ризику австралійський долар зміцнився на тлі відновлення китайських акцій та ф'ючерсів на акції США.

Індекс долара США, який оцінює валюту по відношенню до кошика із шести валют, знизився на 0,07% до 102,38 на початку азіатських торгів. У четвер він піднявся до найвищого рівня з 7 липня на рівні 102,84 в якийсь момент, але пізніше того ж дня зменшив оберти через те, що в п'ятницю вимальовується щомісячний звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі.

Проте долар зріс до 142,64 єни, чому сприяло зростання прибутковості довгострокових казначейських облігацій до майже дев'ятимісячного максимуму на рівні 4,198%.

Фунт стерлінгів зріс на 0,17% до 1,27305 долара після падіння до 1,2620 долара у четвер, уперше з 30 червня, після рішення Банку Англії, незважаючи на попередження про те, що ставки, ймовірно, залишаться високими протягом певного часу.

Євро зріс на 0,06% до 1,09585 доларів.

"Ринок форекс не особливо зацікавлений у розширенні позицій, особливо перед звітом про заробітну плату", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії Національного банку Австралії, зазначивши, що долар не збільшив прибуток до того ступеня, якого можна було б очікувати, виходячи з зростання дохідності казначейства.

У той же час, «доки те, що відбувається з прибутковістю казначейських облігацій, не зміниться, немає жодної значущої перспективи падіння долара до єни, якщо тільки ми не побачимо дуже різкого погіршення ставлення до ризику», - додав він.

З точки зору Банку Англії, «повідомлення про те, що ставки не знижуються, ймовірно, не так швидко, як це може бути в США або деінде, є позитивною силою для фунта стерлінгів, за умови, що економіка Великобританії зможе уникнути рецесії», - сказав Аттрілл.

Європейський центральний банк минулого тижня дав зрозуміти, що може взяти паузу на своєму наступному засіданні у вересні, оскільки інфляція продовжує падати, а економічне зростання слабшає.

Тим часом, австралійський долар піднявся на 0,5% до 0,65815 долара, продовжуючи відновлення з двомісячного мінімуму четверга 06514 долара.

І це незважаючи на те, що Резервний банк Австралії заявив у своїй квартальній заяві про грошово-кредитну політику, що інфляція рухається в правильному напрямку, що зводить нанівець перспективи подальшого підвищення ставок.

Натомість чутлива до ризику валюта зосередилася на позитивній динаміці фондових ринків: гонконгський Hang Seng відновився на 1,6%, а ф'ючерси на американський Nasdaq E-mini зросли на 0,5%.

Австралійський долар падає з середини липня на тлі зниження цін на сировинні товари та повільного відновлення ключового торгового партнера Австралії, Китаю після трьох років обмежень, пов'язаних з пандемією.