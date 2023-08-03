Азіатські акції падають, оскільки зберігається втеча від ризику, після зниження рейтингу США

Більшість азіатських акцій впали в четвер, слідуючи за нічними втратами на Волл-стріт після того, як Fitch знизило суверенний рейтинг США, що дещо підірвало настрої, тоді як сильні дані із заробітної плати також посилили побоювання щодо зростання процентних ставок.

Раніше цього тижня Fitch знизило рейтинг уряду США з AAA до AA+, пославшись на побоювання з приводу бюджетних витрат і зіткнення між демократами і республіканцями, що посилилися.

Хоча аналітики применшують прямий вплив зниження рейтингу, цей крок все ж таки викликав хвилю продажів на світових фондових ринках, оскільки інвестори зафіксували прибуток після сильного зростання у червні та липні.

Акції технологічних компаній демонструють розширену фіксацію прибутку, сильні дані щодо заробітної плати

Акції технологічних компаній, які продемонстрували сильне зростання за останні два місяці, зазнали на собі основного тиску з боку продавців: південнокорейський індекс KOSPI та гонконгський Hang Seng впали на 0,8% та 0,6% відповідно.

Акції також були вражені сильнішими, ніж очікувалося, даними зайнятості в приватному секторі США в середу, які підвищили дохідність долара та казначейських облігацій, оскільки ринки були налаштовані на аналогічні офіційні дані зайнятості в несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані в п'ятницю.

Стійкість економіки США, особливо на ринку праці, дає Федеральній резервній системі більше можливостей для подальшого підвищення відсоткових ставок, що не обіцяє нічого хорошого для фондових ринків, орієнтованих на ризик.

Власники акцій технологічних компаній також були у напрузі перед звітами про доходи від Apple Inc та Amazon.com Inc.

Ширші азіатські ринки відступили. Японські акції показали найгірші результати за день: індекс Nikkei 225 упав на 1,6%, а ширший індекс TOPIX упав на 1,2%. Місцеві акції постраждали від поєднання фіксації прибутку, а також невизначеності щодо позиції Банку Японії щодо його ультрам'якої грошово-кредитної політики.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,5%, оскільки дані показали, що позитивне сальдо торговельного балансу країни у червні залишалося стабільним. Роздрібні продажі в Австралії також впали менше, ніж очікувалося, у другому кварталі.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на невелике позитивне відкриття після того, як індекс різко впав із рекордних максимумів цього тижня. Висока вага акцій технологічних компаній сильно вплинула на Nifty та BSE Sensex 30 на останніх сесіях.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite в четвер впали менше, ніж їхні аналоги, оскільки приватне опитування показало, що сектор послуг країни зріс у липні більше, ніж очікувалося.

Результати показали, що стабільні роздрібні витрати та попит на послуги, як і раніше, підтримують деякі аспекти ділової активності в Китаї і можуть сприяти більш активному відновленню економіки цього року, особливо якщо уряд вживе додаткових заходів стимулювання.

Але інвестори, схоже, дещо розчарувалися в перспективах додаткових стимулів з боку Китаю з огляду на те, що офіційні особи надали мало подробиць про те, як здійснюватимуться ці заходи. Найбільші економічні двигуни країни - виробництво та нерухомість - також мають труднощі, незважаючи на обіцянки додаткової підтримки.