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Долар тримається висот, оскільки економічна стійкість США перевищує фіскальну невизначеність
08:13 03.08.2023 |
У четвер долар тримається близько чотиритижневого максимуму, не звертаючи уваги на зниження кредитного рейтингу США, яке поставило під сумнів фінансові перспективи країни, і натомість отримав підтримку завдяки сильним даним про зайнятість у приватному секторі.
Опубліковані в середу дані, що показують, що кількість робочих місць у приватному секторі США в липні зросла більше, ніж очікувалося, зміцнили долар, оскільки цифри вказують на стійкість ринку праці, яка, ймовірно, підтримуватиме високі ставки в США протягом більш тривалого часу.
Це призвело до того, що індекс долара досяг найвищого рівня із 7 липня на попередній сесії. Востаннє він був на рівні 102,56, недалеко від піку середи 102,78.
Прибутковість казначейських облігацій США на початку торгів в Азії також залишалася підвищеною: еталонна доходність 10-річних казначейських облігацій востаннє становила 4,0977% після того, як у середу підскочила до найвищого рівня з листопада на рівні 4,1260%.
Євро додав 0,06% до 1,0944 долара, компенсувавши частину втрат попередньої сесії.
"Високі показники ADP, які використовуються як показник числа робочих місць у несільськогосподарському секторі, нібито викликали значний потенціал зростання прибутковості казначейських облігацій США та долара США", - сказав Вішну Варатан, голова відділу економіки та стратегії Mizuho Bank.
У п'ятницю буде опубліковано звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі США.
Інші трейдери кажуть, що нова хвиля неприйняття ризику, після того, як рейтингове агентство Fitch знизило найвищий кредитний рейтинг уряду США, також викликала деякі покупки прихістку, що підтримало долар.
Зниження рейтингу викликало гнівну реакцію Білого дому і приголомшило деяких інвесторів, спровокував розпродаж на Волл-стріт на попередній сесії.
Небажання ризикувати також завдало шкоди чутливим до ризику австралійському та новозеландському долару, кожен із яких упав у середу більш ніж на 1%.
"Зниження рейтингу Fitch більше вплинуло на ризикові активи", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets. "Долар США фактично зміцнився по відношенню до більшості інших валют (і) по всіх класах активів були угоди уникнення ризику".
Фунт стерлінгів додав 0,02% до 1,2714 долара напередодні рішення Банку Англії щодо грошово-кредитної політики пізніше в четвер, коли центральний банк, як очікується, підніме процентні ставки до 15-річного максимуму в 5,25%. 5%.
Єна трохи зросла до 143,31 за долар, хоча й коливалася близько тритижневого мінімуму в 143,545, досягнутого раніше цього тижня.
Цього тижня японська валюта опинилася під тиском, незважаючи на те, що у п'ятницю Банк Японії послабив контроль над процентними ставками. Політики також поспішили спростувати чутки про те, що цей крок був прелюдією до неминучого виходу із надм'якої політики центрального банку.
"Слабкість, ймовірно, була викликана згортанням більш значних угод щодо нормалізації політики", - сказала Карен Фішман, старший стратег Goldman Sachs.
Востаннє австралійський долар зріс на 0,14% до 0,65465 долара після початкового зростання даних, які показали, що активність у сфері послуг у Китаї в липні зростала трохи швидшими темпами.
Ківі впав на 0,02% до 0,6079 доларів.
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