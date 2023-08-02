Азіатські акції постраждали від технологічних втрат, оскільки Fitch знизило рейтинг США

Більшість азіатських акцій впали в середу, при цьому акції технологічних компаній продемонстрували значну фіксацію прибутку після несподіваного зниження суверенного рейтингу США агентством Fitch, що підірвало настрої.

Трейдери також зафіксували прибуток на ширших азіатських ринках після зіркового зростання у липні, відстежуючи аналогічну тенденцію на Волл-стріт, яка напередодні закрилася у мінусі.

Американські ф'ючерси впали на вторинному ринку після того, як рейтингове агентство Fitch несподівано знизило суверенний рейтинг США до AA+ з AAA, пославшись на погіршення бюджетних умов та неодноразові політичні розбіжності щодо виплати боргу.

Хоча більшість аналітиків заявили, що зниження рейтингу матиме обмеженний вплив на фінансові ринки, вони відзначили можливість деякого короткострокового ухилення від ризику в новинах. Fitch стало другим рейтинговим агентством, яке позбавило США рейтингу AAA після Standards and Poor's.

Це перегукується зі зниженням рейтингу США у 2011 році конкуруючим рейтинговим агентством Standard and Poor's через кілька днів після того, як аналогічна боротьба за стелю боргу також загрожувала дефолтом США.



Зниження рейтингу спровокувало втрати на більшості азіатських ринків у середу, причому високотехнологічні індекси опинилися під підвищеним тиском.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найгірші результати за день, впавши більш ніж на 2%. Акції розробника відеоігор Tencent Holdings Ltd впали на 3% після того, як китайська служба з нагляду за кіберпростором запропонувала ще більше обмежити використання мобільних телефонів для дітей та підлітків, які складають значну частину бази користувача Tencent.

Але втрати Hang Seng також відбулися після того, як індекс підскочив більш ніж на 6% у липні.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 1,4% після майже 3% стрибка минулого місяця, а тайванський зважений індекс впав на 1,6%. Втрати в основних технологічних акціях також призвели до зниження Nikkei 225 на 2,2%, тоді як індекс TOPIX втратив 1%.

Технологічний сектор сильно зріс за останній місяць, оскільки ринки зробили ставку на те, що пауза у підвищенні процентних ставок у США неминуча. Але деякі ознаки стійкості найбільшої у світі економіки знову повернули на перший план побоювання щодо зростання ставок з огляду на те, що економічна міць дає Федеральній резервній системі більше можливостей для маневру.

Початок сезону квартальних звітів в Азії тримав трейдерів у напрузі, оскільки ринки чекали на нові сигнали про те, як великі корпорації справляються зі зростанням відсоткових ставок.

Ширші азіатські ринки також відступили: австралійський ASX 200 знизився на 0,9%, тоді як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на слабке відкриття.

Китайський Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,7%, а Shanghai Composite - на 0,8%, оскільки трейдери незадоволені обіцянками Пекіна щодо додаткових заходів стимулювання.

У той час як низка високопоставлених китайських чиновників пообіцяли вжити заходів і підтримати уповільнення відновлення економіки, Китай дав лише слабкі натяки на те, як саме він планує вжити зазначених заходів стимулювання.

Низка слабких економічних показників також вплинула на настрої щодо Китаю цього тижня, при цьому найбільші драйвери зростання країни, особливо виробництво та нерухомість, продовжували скорочуватися протягом місяця.