Ф'ючерси на золото впали нижче 2000 доларів, мідь падає через зростання долара

Ціни на золото в середу мало змінилися після того, як втрати на попередній сесії призвели до того, що ф'ючерси втратили ключовий бугаєвий рівень, тоді як зміцнення долара продовжувало чинити тиск на ширші ціни на метали.

Ціни на мідь також стабілізувалися в середу після втрати ключових рівнів на попередній сесії під тиском сильнішого долара та шквалу слабких виробничих даних з усього світу.

Але деякі ознаки відновлення у виробничому секторі США та витрати на будівництво сприяли зростанню долара, оскільки ринки побоювалися, що стійкість економіки США надасть ФРС достатньо можливостей для подальшого підвищення процентних ставок.

Ця думка вплинула на ціни на золото та більшість інших металів, які можуть програти в умовах вищих ставок.

Спотове золото о 20:23 за східним часом (00:23 за Грінвічем) стабілізувалося на рівні 1949,88 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото із закінченням терміну дії у грудні залишилися без змін на рівні 1986,35 долара за унцію. Обидва інструменти впали від 0,6% до 1% у вівторок, при цьому ф'ючерси на золото також втратили ключовий рівень 2000 доларів за унцію.

Зміцнення долара також було викликане пересторогою перед виходом у п'ятницю ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які тримали трейдерів подалі від нерентабельних активів, таких як золото.

Будь-які ознаки стійкості на ринку праці дають Федеральній резервній системі додатковий стимул продовжувати підвищувати процентні ставки, що погано відбивається на золоті. Аналітики очікують, що кількість робочих місць у липні трохи скоротилася, залишаючись на відносно високому рівні.

Долар дещо знизився після того, як рейтингова агенція Fitch знизила суверенний рейтинг США з AAA до AA+. Але після цього кроку попит на золото як притулок був невеликим, і аналітики Goldman Sachs заявили, що скорочення не є новою фіскальною інформацією і що воно не вплине на фінансові ринки.

Перспективи жовтого металу залишаються туманними, особливо з огляду на те, що цього року ставки в США залишатимуться високими протягом більш тривалого часу. Хоча очікується, що золото виграє від можливого зниження ставки ФРС наступного року, очікується, що найближчим часом воно отримає обмежену підтримку.

Ціни на мідь трохи знизилися в середу після різких втрат на попередній сесії, оскільки низка індикаторів, опублікованих цього тижня, вказала на уповільнення виробництва у більшості великих економік.

Слабкі дані з Китаю стали особливою проблемою для міді, оскільки виробнича активність найбільшого імпортера міді у світі ще більше скоротилася в липні. У той час як країна намітила додаткові заходи щодо підтримки економіки, ринки, схоже, не були переконані.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до 3,9038 дол. за фунт після падіння на 2,6% на попередній сесії.