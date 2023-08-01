Ціни на золото падають, мідь досягає 3-місячного максимуму на стимулюючих заходах Китаю

Ціни на золото знизилися у вівторок, хоча ф'ючерси значною мірою випереджали спотові ставки, тоді як ціни на мідь підтримувалися очікуваннями, що зростали, додаткових заходів стимулювання в Китаї.

Грудневі ф'ючерси на жовтий метал у понеділок подолали позначку в 2000 доларів за унцію на тлі ставок, що ростуть, на те, що Федеральна резервна система згорне свою яструбину позицію до кінця року.

Але невизначеність щодо найближчих перспектив центрального банку, особливо напередодні ключових даних про зайнятість у США цього тижня, змусила спотові ціни на золото торгуватися значно нижчими за ф'ючерсні.

Ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, в грудні впали на 0,4% до 2002,25 долара за унцію, тоді як спотове золото о 20:21 за східним часом ( 00:21 за Грінвічем) впало на 0,1% до 1964,14 долара за унцію. Обидва інструменти продемонстрували сильне зростання в липні, оскільки долар суттєво знизився, сподіваючись на менш яструбину позицію ФРС.

Відновлення долара спровокувало деякі втрати у золоті, оскільки дані показали, що умови кредитування в США посилюються на тлі високих процентних ставок.

Нині ринки зосереджені на ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі за липень, які мають бути опубліковані цієї п'ятниці. Будь-які ознаки подальшого зміцнення ринку праці, ймовірно, вплинуть на золото, враховуючи, що воно дає ФРС більше стимулів для подальшого підвищення відсоткових ставок.

Підвищення відсоткових ставок вплинуло на ціни на золото у 2022 році та обмежило зростання цін на жовтий метал цього року, підвищивши альтернативні витрати на володіння безвідсотковим активом.

Але розходження між ф'ючерсами на золото і спотовою ціною вказує на те, що багато трейдерів очікують, що ФРС завершить цикл підвищення ставок до кінця року, що, як очікується, призведе до великих потоків у жовтий метал.

Хоча економічні умови в США досі залишалися стійкими, незважаючи на зростання ставок, очікується, що в другій половині року зростання сповільниться, що призведе до збільшення попиту на золото як притулок.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь вперше за більш ніж три місяці подолали позначку 4 долари за фунт, оскільки оптимізм щодо додаткових заходів стимулювання в Китаї значною мірою компенсував слабкі економічні показники країни.

Червоний метал зупинився на початку торгів у вівторок, ф'ючерси впали на 0,1% - до 4,0113 долара за фунт.

Китайські офіційні особи натякнули, що найближчими місяцями буде вжито додаткових заходів стимулювання, що допоможе ринкам не звертати уваги на дані, що показують, що ділова активність найбільшого у світі імпортера міді різко сповільнилася в липні.

Але Пекіну ще належить оприлюднити будь-які конкретні заходи щодо стимулювання місцевого споживання та попиту, незважаючи на неодноразові запевнення високопосадовців.