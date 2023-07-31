Єна вперше з березня показує місячне зростання; долар прямує до липневих втрат

Єна впала в понеділок, продовжує втрати після волатильної сесії наприкінці минулого тижня, після того, як Банк Японії (BOJ) послабив контроль над процентними ставками, але все ще перебуває на шляху до того, щоб переламати падіння три місяці поспіль.

Виробнича активність у Китаї у липні знизилася четвертий місяць поспіль, хоч і повільнішими темпами, як показало офіційне опитування фабрик у понеділок.

Єна впала приблизно на 0,3% до 141,57 за долар, але до кінця липня має вирости приблизно на 2%, що стало першим місячним зростанням з березня.

У п'ятницю єна увійшла в штопор, оскільки трейдери намагалися визначити наслідки дій Банку Японії щодо збереження наднизьких ставок, роблячи свою політику контролю кривої прибутковості облігацій (YCC) більш гнучкою та послаблюючи захист довгострокової межі ставок.

Зрештою, долар завершив п'ятничну сесію зростанням на 1,2% до японської валюти, хоча це сталося після того, як він упав на 1% до сесійного мінімуму в 138,05 єни.

«Банк Японії кинув ринку крученого м'яча... з косметичним зміною стосовно YCC - по суті, це був блискучий хід із боку центрального банку, і їм вдалося подолати волатильність, яка виникла б за прямої зміни -/+ 1% у діапазоні YCC», - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень у Pepperstone.

"Вони надали собі всю гнучкість, якщо захочуть посилити політику в майбутньому без приливних хвиль на світових ринках облігацій".

Цей крок також може мати сейсмічні наслідки для глобальних грошових потоків, оскільки дешева єна, яку було недорого позичати протягом багатьох років, була основою фінансування ринку капіталу, і тепер вона стикається з підвищуючим тиском з боку зростання прибутковості в Японії, саме в той момент, коли глобальні ставки, здається, досягають свого піку.

Тим часом офшорний юань додав понад 0,2% до 7,1365 за долар, при цьому дані офіційного китайського індексу менеджерів із закупівель (PMI) посилили очікування, що подальші заходи стимулювання з боку китайської влади неминучі.

Австралійський долар, який часто використовується як ліквідний аналог юаня, востаннє зріс на 0,2% до 0,6661 долара, а ківі додав 0,25% до 0,6168 долара.

Долар США наближався до щомісячних втрат у зв'язку з перспективою того, що агресивний цикл підвищення ставок Федеральною резервною системою - ключовий фактор зміцнення долара міг завершитися підвищенням на 25 базисних пунктів минулого тижня.

Індекс долара востаннє піднявся на 0,11% до 101,72, але налаштований на місячне зниження більш ніж на 1%, продовживши втрати на другий місяць.

Дані в п'ятницю показали, що річний рівень інфляції в США в червні зростав найповільнішими темпами за більш ніж два роки, при цьому базовий ціновий тиск ослаб, що послабило тиск на Федеральний комітет з відкритих ринків (FOMC) з метою продовження підвищення ставок.

"Усі дані продовжують підтримувати сценарій "Золотовласки" в економіці США", - сказала валютний стратег Керол Конг з Commonwealth Bank of Australia.

"У короткостроковій перспективі долар може виявитися важким через думку ринку про те, що FOMC закінчив свій цикл посилення".

Євро зріс на 0,02% до 1,1017 долара і очікував на місячне зростання приблизно на 1%, хоча засідання Європейського центрального банку минулого тижня також підвищило ймовірність призупинення ставки у вересні.

Фунт стерлінгів не змінився на рівні 1,2849 долара напередодні засідання Банку Англії щодо політики цього тижня, де очікується підвищення ставки на чверть пункту.